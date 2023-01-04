صادرات مصر من الغاز الطبيعي تحقق رقماً قياسياً بقيمة 8.4 مليار دولار

كشف تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أن البلاد حققت رقماً قياسياً في صادرات الغاز الطبيعي خلال عام 2022 بلغت 8 ملايين طن، بقيمة 8.4 مليار دولار.

ورفعت مصر بذلك صادراتها من الغاز الطبيعي بنسبة 140% مقارنة مع العام 2021.

ووفقاً لتقرير الوزارة بلغ إجمالي إنتاج مصر عام 2022:

50.6 مليون طن من الغاز الطبيعي

1.1 مليون طن بوتاجاز

27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات

وقال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، في تصريح لـ “سي ان ان بالعربية” إن مصر حققت رقمًا قياسيًا في صادرات الغاز الطبيعي نتيجة اتباعها خطة لترشيد استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء وتشغيل المصانع من خلال استخدام بدائل أقل سعرًا، مثل المازوت في إنتاج الكهرباء وتوفير فائض الغاز لتصديره لدول الاتحاد الأوروبي، وحققت نجاحًا في هذه الخطة حتى بلغت الزيادة في قيمة الصادرات 140% العام الماضي.

وانتهت وزارة البترول من تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 185 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات يوميًا، بإجمالي تكلفة استثمارية 183 مليون دولار، وفقًا لبيان رسمي.

وفي عام 2022، تم تنفيذ 5 مجمعات ومشروعات جديدة لتكرير وتصنيع البترول في محافظات الإسكندرية، وأسيوط، والسويس؛ لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة لتغطية احتياجات السوق المحلي بتكلفة إجمالية تزيد عن 8 مليارات دولار.