شركة وي رايد تحصل على رخصة تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة في السعودية

أعلنت شركة وي رايد WeRide العاملة في تقنيات القيادة الذاتية عن حصول مركبة روبوتاكسي Robotaxi التابعة لها على أول تصريح رسمي لتشغيل خدمات القيادة الذاتية في المملكة العربية السعودية. وبذلك تصبح وي رايد أول شركة في العالم تمتلك تصاريح قيادة ذاتية في ست دول تشمل: السعودية، الصين، الإمارات، سنغافورة، فرنسا، والولايات المتحدة. ويتيح التصريح للشركة تشغيل مركباتها ذاتية القيادة تجارياً على مستوى المملكة، بدءاً بمرحلة تشغيل تجريبي في مدينة الرياض بالتعاون مع شركة Uber والشريك المحلي Ai Driver، وتشمل المرحلة التجريبية مطار الملك خالد الدولي وعدداً من المحاور الحيوية في المدينة، تمهيداً لإطلاق خدمة Robotaxi التجارية الكاملة بحلول نهاية عام 2025. وأكدت الشركة أن مركبة Robotaxi اجتازت جميع مراحل الاختبار ضمن “الحاضنة التنظيمية للمركبات الذاتية” التابعة للهيئة العامة للنقل، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، وضمنت بذلك مطابقة معايير السلامة والأداء المعتمدة. وكانت وي رايد قد دخلت السوق السعودية في مايو 2025، وبدأت بتشغيل واختبار مركبات Robobus في عدة مواقع بارزة مثل مدينة الملك فهد الطبية ومجتمعات أرامكو، إضافة إلى روبوت التنظيف Robosweeper.

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