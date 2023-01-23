أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين الحكومية عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن سعودية.

وتأسست شركة الخطوط السعودية للتموين في العام 1981 لتوفير خدمات التموين لصالح الناقلة الوطنية في المملكة والمتمثلة بالمؤسسة العامة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، وتقدم الشركة باقة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات من ضمنها مجموعة متكاملة من المواد الغذائية والمرطبات، بالإضافة إلى خدمات التجزئة والضيافة والدعم لصالح العملاء المحليين والدوليين.

وذكرت صحيفة “اليوم” المحلية اليوم الإثنين أن المسميات الوظيفية هي: عملية التميز – مساعد مدير. ومدير فئة المشتريات يمكن التخلص منها وقابلة لإعادة الاستخدام. ومساعد – مدير التجارة الإلكترونية. المسؤول، التأمين. ومتخصص وخدمات ومشاريع (سلسلة التوريد والمشتريات). ورئيس قسم. وسائق. ومراجع داخلي. ومختص في الأمن السيبراني، وغيرها من الوظائف.

طريقة التقديم

ذكرت خطوط التموين إن التقديم مُتاح عبر، موقعها الإلكتروني، بدءاً من يوم الأحد 22 يناير/كانون الثاني 2023.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط:

https://careers.saudiacatering.com/ar/job-search-results/?