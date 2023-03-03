شرطة أبوظبي تدعو السائقين للإلتزام بقواعد خط السير الإلزامي

دعت شرطة أبوظبي للالتزام بقواعد القيادة، منبهة من مغبة التهور الذي قد يؤدي إلى حوادث بالإضافة الغرامات التي سيتكبدها المخالف.

وبثت شرطة أبو ظبي فيديو للتوعية المرورية عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي بينت فيها للسائقين كيفية الالتزام بخط السير الإلزامي “يمين/يسار” من خلال اتباع القواعد التالية:

يجب عند الانعطاف وتغيير اتجاه مركبتك بالتقاطعات

الالتزام بخط السير الالزامي على اليمين عند الانعطاف يميناً و على اليسار عند الانعطاف يساراً

تجنب تغيير مسارك الإلزامي وتفادى التجاوز والخروج من مسار إلى آخر

التأكد مما توضحه علامات الإشارات الضوئية

اتباع الأسهم الأرضية على الطريق

ولفتت إلى أنه بالالتزام بقواعد السير وقوانين المرور “تعزز سلامتك وسلامة الآخرين”.

وكانت شرطة أبوظبي قد صرحت سابقاً أن عقوبة مخالفة عدم الإلتزام بخط السير الإلزامي هي 400 درهم بالنسبة للمركبة الخفيفة و1500 للثقيلة، بناء على البند رقم 86 بشأن عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي من جدول الغرامات الملحق بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري. كما يتم تسجيل 12 نقطة مرورية على رخصة سائقها .