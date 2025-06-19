فريق التحرير by فريق التحرير

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شاهد لمسات زها حديد بمشروع بيئة العقاري بقيمة 1.4 مليار دولار بالشارقة

إطلاق أول مشروع عقاري لـ “بيئة”: أعلنت “بيئة”، المجموعة الناشطة في مجال الاستدامة، عن إطلاق “مدينة خالد بن سلطان”، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يمثل دخولها الأول في قطاع التطوير العقاري.

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت”بيئة” عن أولى مشاريعها العقارية وهو “مدينة خالد بن سلطان”، وصُممت المدينة بواسطة شركة “زها حديد للهندسة المعمارية”، وتُعد نموذجًا لمدينة ذكية ومستدامة بمساحة 1.5 كيلومتر مربع، وبكلفة تقارب 1.4 مليار دولار.

تعتبر المدينة نموذجا متكاملا لمدن المستقبل

   تصميم عالمي بمعايير استدامة عالية:

    تركيز على الاستدامة والتواصل الإنساني: ترتكز “مدينة خالد بن سلطان” على أربعة عناصر رئيسية: الاستدامة، والتكنولوجيا، والثقافة، والتواصل الإنساني، مع بنية تحتية ذكية وأنظمة طاقة متجددة وحلول نقل مستدام.

    أحياء سكنية متكاملة: ستضم المدينة سبعة أحياء سكنية تتمحور حول ساحات مركزية تشجع على التفاعل الاجتماعي، بالإضافة إلى واحة خضراء بطول كيلومترين.

    فرصة استثمارية واعدة: يأتي إطلاق المشروع في ظل نمو سريع للقطاع العقاري في الشارقة، مما يجعله فرصة استثمارية جذابة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...