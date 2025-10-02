شاهد لقطات فيديو لـ أطول جسر في العالم يختصر الطريق من ساعتين إلى دقيقتين!

افتُتح رسميًا أطول جسر في العالم، الواقع في مقاطعة قويتشو جنوب الصين، أمام حركة المرور يوم الأحد 28 سبتمبر. يرتفع جسر هواجيانغ جراند كانيون، الذي بُني حديثًا في جنوب الصين، فوق نهر بيبان بارتفاع يقارب 2050 قدمًا وطول يقارب 165 كم (164,800 متر )، سجّل هذا الجسر الرقم القياسي لأطول جسر في العالم في منطقة جبلية، وفقًا لشبكة إن بي سي نيوز. وافتتحت الصين أعلى جسر في العالم، محطمةً رقمها القياسي أي أنه انتزع اللقب من جسر آخر في مقاطعة قويتشو نفسها في الصين.

الجسر

أهم الحقائق حول جسر هواجيانغ جراند كانيون

– يرتفع الجسر حوالي ٢٠٥٠ قدمًا (٦٢٥ مترًا) فوق الوادي، مما يجعله أعلى جسر في العالم.

– يقع في مقاطعة قويتشو، وهي منطقة تشتهر بتحطيم الأرقام القياسية العالمية بجسورها الشاهقة.

– يتفوق جسر هواجيانغ جراند كانيون على صاحب الرقم القياسي السابق (الذي كان أيضًا في قويتشو) بمئات الأقدام.

– يعبر الجسر نهر هواجيانغ ومضيقًا ضخمًا، موفرًا مناظر خلابة وخلفية هندسية خلابة.

– يبلغ طوله الإجمالي ٢٢٣٧ مترًا (حوالي ١.٣٩ ميل)، مما يجعله ليس فقط مرتفعًا، بل هيكلًا ضخمًا أيضًا.

– يبلغ الامتداد المركزي للجسر حوالي ١٤٢٠ مترًا (٤٦٥٩ قدمًا)، مما يجعله من بين أطول الجسور المعلقة في العالم.

– يتميز الجسر بقدرته على تحمل رياح الأعاصير والزلازل القوية، وهي ميزة حيوية في هذه المنطقة الجبلية النشطة زلزاليًا.

– تضمن المشروع تقنيات بناء متطورة، بما في ذلك مد كابلات على ارتفاعات عالية ومسح جوي موجه بطائرات بدون طيار.

– يهدف هذا الهيكل إلى تقليص وقت السفر بين ليوبانشوي وشوانوي من عدة ساعات إلى ساعة واحدة فقط، مما يُحسّن الربط الإقليمي بشكل كبير.

– افتُتح الجسر يوم أحد في أواخر سبتمبر 2025، وهو يرمز إلى سعي الصين المستمر نحو الريادة في مجال البنية التحتية من خلال مشاريع قياسية.

– يتجاوز ارتفاع الجسر القياسي ضعف ارتفاع جسر رويال جورج في الولايات المتحدة، الذي يبلغ ارتفاعه 956 قدمًا (291 مترًا) فوق نهر أركنساس.

– تضم مقاطعة قويتشو 4 من أعلى 10 جسور في العالم، مما يُبرز طبيعتها الوعرة وتركيزها على ربط المناطق النائية.

لا تُظهر هذه الحقائق البراعة الهندسية فحسب، بل تُظهر أيضًا الطموحات الهائلة وراء طفرة البنية التحتية في الصين.

يرتفع جسر هواجيانغ جراند كانيون حوالي 2050 قدمًا فوق نهر ومضيق في مقاطعة قويتشو جنوب الصين. وهو أعلى من ضعف ارتفاع جسر رويال جورج، المعلق على ارتفاع 956 قدمًا فوق نهر أركنساس في كولورادو، وهو الأعلى في الولايات المتحدة. ووفقًا لوسائل الإعلام الرسمية الصينية، سجّل جسر قويتشو الجديد أيضًا رقمًا قياسيًا كأطول جسر في العالم في منطقة جبلية، حيث يمتد على طول 4600 قدم. ويُعتبر الجسر أحدث “معجزة البنية التحتية” في الصين، وهو مصمم لتحفيز السياحة والنمو الاقتصادي في إحدى أقل المناطق نمواً في البلاد.