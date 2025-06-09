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شاهد فوز منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية

منتخب البرتغال يقتنص لقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية في المسابقة بعد تتويجه بالنسخة الأولى عام 2019

فريق التحرير by فريق التحرير

تُوّج المنتخب البرتغالي بلقب النسخة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، ليحصد لقبه الثاني في المسابقة بعد تتويجه بالنسخة الأولى عام 2019. جاء هذا الفوز بعد تغلبه على إسبانيا بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية بالتعادل الإيجابي 2-2 في المباراة التي أقيمت المباراة النهائية على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ.

تقدمت إسبانيا مرتين عبر مارتين سوبيميندي وميكل أويارسابال، لكن البرتغال عادلت في كل مرة بهدفي نونو منديش وكريستيانو رونالدو. بعد استمرار التعادل في الوقت الإضافي، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث سجل لاعبو البرتغال ركلاتهم الخمس بنجاح، بينما أهدر قائد إسبانيا ألفارو موراتا الركلة الرابعة.

يُعد هذا اللقب هو الثالث للبرتغال في المسابقات الرسمية، بعد فوزها بكأس أوروبا عام 2016 وكأس دوري الأمم الأوروبية في 2019.

تحديد المركز الثالث وفي وقت سابق من النهائي، أحرزت فرنسا المركز الثالث في البطولة بعد فوزها على ألمانيا صاحبة الضيافة بنتيجة 2-0 في شتوتغارت.

ركلات الترجيح

سجل للبرتغال كل من البديل راموش، فيتينيا، برونو فرنانديش، منديش، ونيفيش. أما بالنسبة لإسبانيا، فسجل ميكل ميرينو، أليكس بايينا، وإيسكو، بينما تصدى الحارس البرتغالي كوشتا للركلة الرابعة التي سددها ألفارو موراتا.

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