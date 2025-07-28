شاهد عروض فصل الصيف في أفخم الفلل والأجنحة الفندقية في العلا

أعلنت العلا عن فرصة استثنائية للاستمتاع بأفضل عروض الإقامة خلال العام، لتكون الوجهة الأمثل لحجز أرقى الفلل والأجنحة الفاخرة وسط أجواء صيفية استثنائية. وتدعو العلا زوّارها لاكتشاف سكينة الطبيعة وسماءها المرصعة بالنجوم، والاستمتاع بخيارات إقامة متنوعة تلائم العائلات والأصدقاء والأزواج الباحثين عن الخصوصية والاسترخاء. توفّر كل وجهة فاخرة في العلا تجربة إقامة فريدة تجمع بين رحابة المساحات الداخلية والخارجية، وإطلالات بانورامية خلابة، وإحساس أصيل بالمكان، سواء من أحواض السباحة المستوحاة من الطراز النبطي في قلب الحِجر، إلى الفلل الصحراوية المنعزلة المزودة بتلسكوبات لرصد النجوم في أعماق أودية العلا.

أبرز الأجنحة والفلل



فندق شيدي الحِجر – فيلا بغرفتي نوم مع مسبح خاص: وسط مشهد أثري فريد داخل موقع الحِجر المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، تقدّم هذه الفيلا الفسيحة تجربة إقامة استثنائية تستلهم تفاصيلها من الواجهات الصخرية المنحوتة التي تشتهر بها حضارة الأنباط. تضم الفيلا غرفتي نوم رئيسيتين بسرير كبير، مع حمّام خاص، إضافةً إلى غرف معيشة وطعام أنيقة مستوحاة من الطراز السعودي، ومُصمّمة بألوان ترابية هادئة وخامات طبيعية تنسجم مع روح المكان.

في الخارج، يأتي التراس الخاص والمسبح إطلالة بانورامية على كثبان الرمال الذهبية والتكوينات الصخرية المهيبة. وتكتمل التجربة بمزايا تقنية متقدمة تشمل الإضاءة الذكية، وأنظمة التحكم في المناخ، وخيارات خدمة مصمّمة خصيصاً، إلى جانب خدمة خادم شخصي متوفرة على مدار الساعة، لضمان أعلى مستويات الراحة والخصوصية. للحجز من هنا

منتجع بانيان تري العلا – فيلا بثلاث غرف نوم: في قلب وادي عشار الساحر، ترتقي هذه الفيلا الفاخرة بتجربة الإقامة داخل الخيم إلى مستويات جديدة من الفخامة وسط جمال الصحراء. تمتد الفيلا على مساحة 240 متراً مربعاً، وتجمع بين هدوء الصحراء وأناقة التصميم المعاصر، مع جناح رئيسي بسرير سوبر كينغ وغرفتين بسريرين كوين، جميعها تطلّ على مساحة طعام أنيقة تتّسع لعشرة أشخاص وتفتح على تراس خارجي واسع يضم مسبحاً خاصاً ومجموعة من كراسي الاستلقاء وسط مناظر طبيعية خلابة. ولضمان أعلى درجات الخصوصية، تضم الفيلا غرفة مخصصة للطواقم المرافقة، ما يجعلها مثالية للجلسات العائلية والإقامات الطويلة على حدّ سواء. للحجز من هنا

منتجع أور هابيتاس العلا – فيلا سيليستيال: صُممت هذه الفيلا الفريدة لعشّاق السماء الليلية، إذ توفّر تجربة إقامة مفعمة بالسكينة وتتيح الفرصة للاستمتاع بأجمل المناظر الطبيعية تحت النجوم. تضم الفيلا تلسكوباً خاصاً ومساحات رحبة للراحة والتأمل واستقبال الضيوف، وتطل على تكوينات الحجر الرملي الشاهقة وأفق العلا المتوهّج عند الغروب. تتميّز الفيلا بموقعها الفريد الذي يضعها في الصف الأول لمشاهدة السماء المظلمة التي تشتهر بها العلا، مع أفقٍ تتلون أطرافه باللهب في لحظات المغيب. ويقدّم منتجع أور هابيتاس العلا تجارب يومية للتأمل واليقظة الذهنية، إلى جانب علاجات فاخرة في مركز الثريا الصحي، مما يمنح الإقامة بعداً متكاملاً من الصفاء والتجدد. للحجز من هنا

فندق دار طنطورة ذا هاوس هوتيل – جناح دار العود: بتصميم مستوحى من تراث العلا العريق، يلتفّ جناح دار العود حول فناء خاص يعكس روح الضيافة المحلية وتقاليد البناء الطيني المتوارثة عبر الأجيال. يتكوّن الجناح من غرفتي نوم، ويزدان بتفاصيل معمارية دقيقة تعبّر عن فنون الحِرَف التقليدية في أبهى صورها. وقد اختير هذا المكان الفريد ضمن قائمة مجلة تايم الاميريكية لأعظم الوجهات في العالم لعام ٢٠٢٤، بعد ترميم مبانيه الطينية التاريخية بعناية فائقة وتحويلها إلى نُزُل فاخر مستدام يحتفي بأصالة المكان وجوهره. ورغم أن مركز السبا لا يزال في طور التحضير النهائي، يوفّر الفندق خدمات التعافي والعلاج مباشرة داخل الغرف من خلال جلسات علاجية مخصصة تجمع بين الراحة والخصوصية في قلب البلدة القديمة. للحجز من هنا

كلاود سفن ريزيدنس العلا – فيلا ديلوكس بتصميم بنغالو: توفّر هذه الإقامة العصرية الفاخرة تجربة متكاملة في طابقها العلوي بمساحة 38 متراً مربعاً، وتضمّ سريراً بحجم كوين، وغرفة معيشة مريحة، ومطبخاً صغيراً مجهزاً بالكامل، إلى جانب تلفاز ذكي مع باقة من القنوات المتميزة. وتُضفي خدمات الغسيل اليومية، والتنظيف، والاتصال اللاسلكي المجاني لمسة من الراحة العملية، بينما تكشف الشرفة الخاصة عن إطلالات بانورامية على أودية العلا الساحرة، ما يجعلها الخيار الأمثل للإقامات الطويلة أوالرحلات الخفيفة. للحجز من هنا

منتجع شادن – الجناح الملكي جناح تشارلز: يقع هذا الجناح الفاخر وسط تضاريس العلا الطبيعية، ويوفّر ملاذاً خاصاً بمساحة 250 متراً مربعاً. يضم الجناح خمس غرف نوم رئيسية وغرفة ضيوف، جميعها مجهّزة بحمّامات داخلية، إلى جانب حديقة خاصة، ومسبح، ومطبخ متكامل، ومنطقة طعام فسيحة، ومدخل منفصل بالكامل. توفّر هذه الإقامة الفريدة أعلى مستويات الخصوصية والترف، وقد صُمّمت خصيصاً للضيوف الباحثين عن راحة مطلقة، وخصوصية تامة، وإطلالات ساحرة على المناظر الطبيعية الخلابة للعلا.

مع أسعار إقامة لا تُضاهى، ومناظر طبيعية تبعث على السكينة، وتنوّع غني في التجارب الثقافية والأنشطة الليلية، يُعدّ الصيف في العلا فرصة مثالية للاستجمام والتأمل وسط أجواء تُجدد الطاقة وتُنعش الحواس.