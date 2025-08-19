شاهد تصدير الكهرباء إلى دبي من محطة حتا بالطاقة الشمسية والكهرومائية

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة الطاقة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، وبدء تصدير الكهرباء الفائضة إلى مدينة دبي، تعتمد محطة حتا الكهرومائية على مزيج من مصادر الطاقة المتجددة حيث يتم استخدام الطاقة الشمسية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم لضخ المياه إلى السد العلوي، مما يسمح بتخزين الطاقة. وعند الحاجة، يتم استخدام الطاقة الكامنة في المياه لتوليد الكهرباء. وخلال زيارة ميدانية للمشروع، أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن المحطة أنتجت بالفعل أكثر من 17,921 ميجاوات ساعة خلال مرحلة التشغيل التجريبي. ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 250 ميجاوات وسعة تخزين تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، مع عمر افتراضي يبلغ 80 عامًا. ويأتي هذا المشروع، الذي بلغت استثماراته 1.42 مليار درهم، دعمًا لرؤية القيادة في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيزًا لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والتي تهدف إلى توفير 100% من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. تعتمد المحطة على آلية فريدة، حيث يتم ضخ المياه من سد حتا إلى السد العلوي باستخدام الطاقة النظيفة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وعند الحاجة، يتم توليد الكهرباء عبر تدفق المياه من السد العلوي إلى سد حتا من خلال نفق مائي تحت الأرض. ويُتوقع أن تصل كفاءة نظام إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9%، مع قدرة على الاستجابة الفورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.

