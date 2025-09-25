فريق التحرير by فريق التحرير

سوق تداول السعودي تحقق أكبر  مكاسب منذ 3 سنوات بـ أكثر من 50 مليار دولار

“تاسي” يسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ 2022 وتصحيح مؤقت اليوم

فريق التحرير by فريق التحرير
السوق السعودي

تراجعت سوق الأسهم السعودية 1% في منتصف تعاملات الخميس مع استمرار الزخم القوي، لتكبح التراجعات الطفيفة اللحظية مكاسب متتابعة، وجاء ذلك بعدما استهل المؤشر “تاسي” صعوده بأكثر من 2% قبل أن يعكس اتجاهه. ورغم هذا التصحيح، يحتفظ السوق بمكاسب أسبوعية قوية عند 5.1%، هي الأكبر منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، مدعوماً بتفاؤل المستثمرين حيال رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة. قفزة السوق في جلسة الأربعاء أضافت أكثر من 50 مليار دولار إلى القيمة السوقية، وسط توقعات بجذب تدفقات أجنبية تتجاوز 10 مليارات دولار حال تطبيق القرار المرتقب. القطاعان البنكي والطاقة كانا بين أبرز المستفيدين، بقيادة سهم “الراجحي”، فيما رأى محللون أن تذبذب اليوم طبيعي بعد اختراق المؤشر متوسطات فنية مهمة وبلوغه مستويات مقاومة لم يشهدها منذ مارس الماضي.

فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...