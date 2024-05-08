فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

سوريا ضمن أعلى الدول بعدد الطلاب في الخارج، والولايات المتحدة أكبر وجهة للدراسة

تصدرت الولايات المتحدة كأكبر وجهة للطلاب الذين يدرسون في الخارج بأكثر من 833000 في عام 2021، حلت سوريا في المرتبة الثامنة بأكبر عدد من الطلاب والطالبات الذين يدرسون خارج بلادهم

فريق التحرير by فريق التحرير

فيما تصدرت الولايات المتحدة كأكبر وجهة للطلاب الذين يدرسون في الخارج بأكثر من 833000 في عام 2021، حلت سوريا في المرتبة الثامنة بأكبر عدد من الطلاب والطالبات الذين يدرسون خارج بلادهم (لأسباب معروفة بسبب الحرب). وجاءت الصين بأعلى عدد من الطلاب في الخارج بأكثر من مليون طالب وطالبة، تلتها الهند ثم فيتنام وألمانيا وأوزبكستان تليها فرنسا وفقًا للبيانات التي نشرتها اليونسكو.

وتكشف بيانات اليونسكو قفزة كبيرة في أعداد الطلاب الدوليين، حيث كان 2.2 مليون طالب يدرسون في الخارج في عام 2001، ارتفع هذا الرقم إلى 6.39 مليون طالب في عام 2021.

أما الدول التي تستقطب الطلاب الدوليين، فقد حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بحوالي 601000، طالب وطالبة، ثم أستراليا بحوالي 378000، وألمانيا بأكثر من 376000، ثم وكندا لحوالي 318000، جذبتهم جامعاتها.
الدولتان الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، الصين والهند، لديهما أكبر عدد من الطلاب الذين يدرسون في الخارج كما يظهر في مخطط آنا فليك من ستاتيستا Statista.

تأتي هذه المعطيات ضمن تقرير الهجرة العالمية لعام 2024 الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، والذي يقدم نظرة عامة على حالة الهجرة العالمية باستخدام أحدث البيانات المتاحة، والذي نُشر يوم الثلاثاء. ويتراوح ذلك من البيانات المتعلقة بطالبي اللجوء الفارين من الحرب إلى المهاجرين لأسباب اقتصادية الباحثين عن فرص عمل، وكما يوضح هذا الرسم البياني، إلى الطلاب الذين يعيشون في الخارج. ووفقا للتقرير، فإن العدد الإجمالي للطلاب المتنقلين دوليا آخذ في الارتفاع خلال العقدين الماضيين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...