سلطنة عمان تسمح للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بالقدوم بدون تأشيرة

صدر تعميم إلى مطارات سلطنة عمان يقضي بالسماح للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بدخول السلطنة لجميع المهن التجارية بدون تأشيرة مسبقة.

وباتصال أريبيان بزنس بمطارات عمان، أكدت متحدثة باسم المطارات ذلك قائلة إنه يجري التقدم للحصول على تأشيرة ودفع الرسوم لدى الوصول.

وجاء في التعميم أنه بناءً على التوجيهات التي تلقتها مطارات عمان من المديرية العامة للجوازات والإقامة بخصوص تأشيرة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي ، فإن يحق لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي دخول سلطنة عمان لجميع المهن التجارية. ولا يشترط أن يأتي المقيمون في دول الخليج من بلد الإقامة للاستفادة من هذه التسهيلات التي تنفذ في أي وقت ومن أي وجهة يصلون منها.

يذكر أن سلطنة عمان أعلنت أيضا عن فتح باب التقدم للتأشيرة لمشجعي كأس العالم ببطاقة هيا للسفر إلى قطر، وستكون تأشيرة كأس العالم صالحة لمدة 60 يومًا، لدى الحصول عليها من الموقع evisa.rop.gov.om وأعلنت شرطة عمان السلطانية الخميس ، أنها ستفتح عملية تقديم طلبات الحصول على تأشيرة لمشجعي كأس العالم لدخول عمان. لا تنطبق التأشيرة إلا على حاملي بطاقة هيا Hayya ، والتي يحصل عليها مشجعو كرة القدم ممن لديهم تذاكر كأس العالم.

يذكر أن جائحة كوفيد 19 تسببت بقيود كبيرة على السفر بعد أن بلغ عدد السياح للسلطنة نحو 3.5 مليون زائر بنهاية 2019 بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وتصدر عدد السياح من دول مجلس التعاون الخليجي قائمة زوار سلطنة عُمان، بنسبة 40% بإجمالي أكثر من 1.4 مليون زائر.

وبلغت نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الاجمالي قرابة 2.8 بالمئة في عام 2019.