سامسونج جلاكسي الرائد إس22…تعرف على أبرز الفروق بين إس22 وإس22 بلس

طرحت شركة سامسونج للأجهزة الالكترونية هاتفي جلاكسي إس22 ألترا، وإس22 بلس في وقت سابق من العام الجاري بخصائص كبيرة تناسب مكانة فئة جلاكسي إس الرائدة في الشركة الكورية الجنوبية.

الهاتفان احتفظا بمواصفات متقاربة في حجم ونوع الشاشة وإمكانات المعالج لكن القائمة لم تخل من فروق خاصة مواصفات الكاميرا وسعة التخزين.

أوجه الشبه

اعتمد الهاتفان على شاشة “دايناميك أموليد”، ونظام التشغيل أندرويد 12، ومعالج واحد هو “إكسينوس 2200” أوكتاكور .

شاشة 6.8 بوصة

اعتمد إس22 ألترا على شاشة 6.8 بوصة بدرجة نقاء 1440×3088 بكسل، في حين تقل مساحة شاشة إس22 بلس إلى 6.6 التي تسجل درجة نقاء 1080×2340 بكسل، وزودت الشركة إلترا بقلم إس.بن S Pen.

أيضا يظهر اختلاف واضح في إمكانات التصوير بالجهازين، فالجهاز الأكبر ألترا يعتمد على كاميرا 108 ميجا بكسل، وكاميرا “سيلفي” 40 ميجابكسل، في حين يعتمد إس22 بلس على كاميرا 50 ميجابكسل، وكاميرا “سيلفي” 10 ميجا بكسل.

يعمل جهاز ألترا ببطارية ليثيوم أيون 5000 أمبير، في حين يعتمد الجهاز إس22 بلس على بطارية ليثيوم أيون 4500 أمبير.

طرحت سامسونج إس22 ألترا في أربع إمكانات تخزين هي 128 و256 و512 جيجا وواحد تيرا، وذاكرة عشوائية 8 جيجا و12 جيجا، بينما اعتمد إس22 بلس على سعة تخزين 128 و256 وذاكرة عشوائية 8 جيجا فقط.

يسجل الجهاز إس-22 ألترا 1200 دولار، في حين يقل سعر إس22 بلس عنه بنحو مئتي دولار.