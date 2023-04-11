نشرت قناة إم بي سي (MBC) السعودية أمس الإثنين تقريراً طريفاً يظهر الفرق بين إجراءات استخراج جواز سفر في الولايات المتحدة الأمريكية؛ التي تضم أكبر شركات التقنية في العالم، والمملكة العربية السعودية التي تتسارع خطواتها باتجاه أتمتة جميع معاملاتها الحكومية.

ويظهر في التقرير، ومدته 1:07 دقيقة، المذيع الشهير أحمد الشقيري وهو يقول إن المعاملات الحكومية مثلاً تجديد جواز السفر، ليؤكد المواطن فهد أنه تمكن من الحصول على جوازه في شهر واحد.

وأوضح لأحمد الشقيري إنه “عندنا في السعودية نظام أبشر الإلكتروني، تدخل عليه أونلاين، صورتك أونلاين، تأخذ منك المعاملة 10 دقائق.

وقال فهد “إجراءه بعض الخطوات إلكترونياً وقام بتسديد رسوم الجواز .. قدمت طلب تجديد الجواز أونلاين أبشر وخلال ست أيام وصلني الجواز إلى منزلي”.

في حين روت المواطنة الأمريكية سارة رحلة حصولها على جواز سفرها الجديد أنها تحتاج الذهاب إلى استوديو للحصول على صورة شخصية، ثم تذهب إلى البريد وتطبع الطلب وترسله في البريد وعليك الانتظار من 8 إلى 12 أسبوع أي من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وختم الشقيري تقريره “إن الحصول على جواز سفر أو تجديده في السعودية ليس فقط اسهل من الحصول عليه أمريكا فهناك أيضاً عامل السرعة في إنجاز المعاملات أونلاين”.

الأمريكية سارة والمواطن السعودي فهد المطلق وخطوات رحلتيهما في الحصول على جواز سفر جديد