سارة أول روبوت سعودي يتحدث باللهجة العامية

باللهجة العامية السعودية، يرحب أول روبوت سعودي تحت اسم “سارة” بزوار معرض السعودية الرقمية المشارك في فعاليات مؤتمر “ليب2023” التقني الدولي، في نسخته الثانية، الذي انطلقت أعماله اليوم في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت عنوان “نحو آفاق جديدة”، ويستمر حتى 9 شباط / فبراير الحالي.

وجرى تصنيع الروبوت “سارة” بالتعاون بين السعودية الرقمية وشركة Qss ، وبإمكانه التواصل مع جميع الزائرين والتفاعل معهم وتأدية جميع الرقصات الشعبية والرد على استفسارات الزوار.



ويحتوي الروبوت “سارة” على كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي حيث بإمكانه التعرف على مسافة الأشخاص الذين يقفون أمامه ويبدأ جلسة الحوار بعد أن يرحب به الزائر بجملة “هلا سارة”.

كما يحتوي الروبوت على نموذج مدرب مسبقاً يتعرف على اللهجات السعودية المختلفة وتحليل الجمل وفهم محتواها ،ومن ثم تقديم الجواب المناسب وإرساله على شكل نص.

يُشار إلى أن النسخة الثانية من “ليب 23” الذي تنظِّمه “وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات” بالتعاون مع “الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز” وشركة “تحالف”؛ يهدف إلى ترسيخ وتعزيز مكانة المملكة المتقدِّمة بصفتها مركزاً للتقنية والابتكار في المنطقة.