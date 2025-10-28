زلزال عنيف يضرب غرب تركيا وإصابة 22 شخصًا ودمار في المباني

هزّ عنيف بقوة 6.1 درجة غرب تركيا، وتحديدًا بلدة سينديرجي، في تمام الساعة 10:48 مساءً (19:48 بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين، مما أدى إلى انهيار مبانٍ وإثارة حالة من الفوضى والهلع بين السكان. وأكد محافظ باليكسير، إسماعيل أوستا أوغلو، إصابة 22 شخصًا جراء الهزة العنيفة التي ضربت المنطقة. كما أكد أن المساجد والمدارس والصالات الرياضية لا تزال مفتوحة كمراكز إيواء لمن يترددون في العودة إلى منازلهم. وأعلن وزير الداخلية، علي يرلي كايا، أن ثلاثة مبانٍ قد دُمرت بالكامل، إلا أنها كانت خالية ومتضررة أساسًا من زلزال سابق. كما أكد الوزير انهيار متجر من طابقين في المنطقة. وتُظهر صور من الموقع جرافات تعمل بجد بين الأنقاض في سينديرجي، بعد أن تحولت آثار أحد المباني المنهارة إلى ركام. وبدأت الهزة على عمق 3.7 ميل وتبعها عدة هزات ارتدادية، في حدث هو الثاني الذي يضرب المنطقة في أقل من ثلاثة أشهر. اللقطات المصورة من كاميرات المراقبة أظهرت مشاهد مروعة لسكان يهرعون إلى الأمان وهم يتناولون الطعام في الخارج، بينما وثقت مقاطع أخرى الأضواء تتأرجح والأثاث يصدر صريرًا جراء الهزات المستمرة. كما التقطت إحدى اللاعبات رد فعلها المباشر، حيث تسلقت تحت مكتبها بينما كانت غرفتها تهتز بعنف.

Buildings reduced to RUBBLE in Balıkesir, Turkey after quake



cumhuriyet footage pic.twitter.com/kQohDPXXNb — 🔞 SA911 (@Zulu72944051488) October 28, 2025

لم تُسجل وفيات فورية بعد هذا الزلزال، ولكن تركيا تقع على خطوط صدع رئيسية وتعد من أكثر دول العالم عرضة للنشاط الزلزالي. يأتي هذا الزلزال في ظل ذكريات كارثية؛ ففي فبراير/شباط 2023، ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة أنطاكيا والمناطق المحيطة، مسفرًا عن مصرع حوالي 53 ألف شخص وتدمير مئات الآلاف من المباني. وقبل هذا الحدث الأخير، توفي شخص وأصيب آخرون في زلزال سابق ضرب المنطقة في 10 أغسطس/آب الماضي. ولاتزال أعمال الإغاثة جارية لتخفيف الآثار والتعامل مع المصابين والأنقاض في سينديرجي، فيما يبقى السكان في حالة تأهب للهزات الارتدادية المتوقعة.