رونالدو يحجز جناحاً ملكياً في فور سيزونز الرياض بـ 300 ألف دولار شهرياً

لم يهدر نجم كرة القدم العالمي لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو الكثير من الوقت كي يضمن استقباله هو وعائلته في جناح ملكي في أحد أشهر فنادق العالصمة الرياض، كما ذكرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

ويعيش المهاجم النجم في فندق “فور سيزونز” في برج المملكة ما يوفر له أفضل إطلالة على العاصمة من أكثر الأماكن روعة.

ويقيم نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق مع أفراد عائلته ومرافقيه ومساعديه، والذي وقع مع نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين عقداً تتجاوز قيمته الإجمالية 400 مليون جنيه إسترليني، في برج المملكة، أحد أطول المباني في البلاد.

وتم حجز جناح ملكي يضم 17 غرفة على مساحة 3000 قدم مربعة من طابقين ولمدة شهر لرونالدو وأفراد عائلته وأصدقائه ورجال الأمن.

وتكلفة جناح الفندق ليست مدرجة حتى على موقع الفندق ويجب حجزها بشكل خاص كما هو الحال مع “الجناح الملكي” المجاور.

ولكن يمكن حجز “الجناح الرئاسي” الأصغر عبر الإنترنت، وتبلغ تكلفة الليلة الواحدة تبلغ 3300 جنيه إسترليني في الليلة.

وتشير التقديرات إلى أن فاتورة الفندق لرونالدو والوفد المرافق له ستتجاوز 300 ألف دولارعند تسجيل المغادرة للاستقرار في منزل دائم لشريكته جورجينا رودريغيز وأطفالهم الخمسة.

وحتى ذلك الحين، يمكنهم الاستمتاع بالمناظر الأكثر روعة للمدينة وبأرقى وأشهى الأطعمة في منزلهم المؤقت من فئة الخمس نجوم.

ويقول الفندق عن جناح المملكة: “استمتع بالضيوف مع إطلالات لا مثيل لها على الرياض. يمتد أحدث جناح لدينا من طابقين على الطابقين 48 و 50 من الفندق، ويضم غرفة معيشة مرتفعة ومكتباً خاصاً وغرفة طعام وغرفة وسائط”.

ويوفر “الجناح الملكي” مساحة أقل، ولكن على ارتفاع 2595 قدماً، سيظل أكبر من معظم الشقق في بريطانيا، حيث عاش رونالدو مرتين خلال فترتيه مع مانشستر يونايتد.

ويشير الفندق إلى أن الجناح يوفر إطلالات بانورامية على الرياض “والمناطق المحيطة بها ما ضفي إحساساً فريداً بالحصرية لهذا الجناح متعدد الاستخدامات، والذي يتميز بغرفة طعام أنيقة ومخزن وغرفة معيشة ودراسة تنفيذية.”

ولتناول العشاء، يمكن للنجم البرتغالي الاستمتاع “بأفضل الأطباق من الصين واليابان والهند والشرق الأوسط، مع المكونات الطازجة عند الطلب”.

وتناول رونالدو الغداء في مطعم لبناني في الفندق مع مسؤولين رياضيين سعوديين في صالة الدرعية الراقية.

ونال الفندق أيضاً إعجاب شريكته جورجينا التي لديها 44 مليون متابع على “انستغرام” مقابل رونالدو الذي لديه 530 مليون متابع، لأنه يعرض متاجرها الفاخرة على عتبة بابها ويقع في مركز تجاري يضم علامات تجارية مفضلة مثل “لوي فيتون”.

وهناك أيضاً ملاعب تنس وعلاجات مساج وسبا مع ساونا وغرفة بخار.

وإذا كان رونالدو يرغب في إضفاء جو من الرومانسية مع جورجينا، يمكن للفندق أن يقدم له وجبة مسائية حصرية على “سكاي بريدج”، أعلى برج المملكة، وهو أحد أشهر الوجهات السياحية في الرياض.

وقد وعد فندقه بإغلاق الجسر بأكمله عن الجمهور وإعداد مائدة عشاء في وسط الجسر.