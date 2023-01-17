روسيا ستلغي التأشيرات أمام السعوديين ومواطني البحرين والكويت وسلطنة عُمان

ذكرت وكالة تاس للأنباء أن روسيا و4 دول خليجية بينها السعودية توشك على الاتفاق لإلغاء التأشيرات فيما بينها وقال مسؤول روسي إنه يتم استكمال مسودة اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة مع السعودية، والمكسيك، وماليزيا، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان.

و أعلن نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف، إن العمل جار لإعداد الاتفاقات الخاصة بإلغاء التأشيرة مع السعودية وعدد كبير من الدول العربية والإسلامية واللاتينية.

وقال إيفانوف في مقابلة مع “تاس”: “يجري العمل حاليا على إعداد مسودة اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة مع السعودية، والمكسيك، وماليزيا، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، وزامبيا، وجزر باهاماس، وبربادوس، وجمهورية هايتي، وترينيداد وتوباغو، وسانت لوسيا في حوض الكاريبي.

كما لفت إلى أنه في الوقت الحالي، يُمكن لمواطني أكثر من 60 دولة أجنبية دخول أراضي روسيا بموجب جوازات السفر وبلا تأشيرة، فضلا عن عشرات الدول الأخرى التي ألغي نظام التأشيرة بينها وروسيا.