مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي بات على بعد قرابة شهر من اليوم، إذ من المرجح أن يكون يومه الأول مصادفاً مع 23 آذار/مارس المقبل، أصبح من الواجب تعريف غير المسلمين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة القواعد التي يجب اتباعها خلاله.

يعتبر شهر رمضان الشهر التاسع في التقويم الهجري، ويستمر لمدة 29 أو 30 يوماً اعتماداً على دورة القمر.

يمتنع المسلمون خلال شهر رمضان المبارك عن الأكل والشرب من الفجر حتى الغسق، كون الصيام يعد أحد أركان الإسلام الخمسة.

ويجب على المقيمين والسياح من غير المسلمين اتباع قواعد السلوك والآداب العامة في الإمارات العربية المتحدة، علماً أن غير المسلمين ليسوا ملزمين بالصيام.

ووفقا للبوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، يحظر الأكل والشرب والتدخين في الأماكن العامة خلال ساعات الصيام. وهذا يشمل أيضاً مضغ العلكة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المقيمين والسياح غير المسلمين عدم:

الانخراط في أي سلوك عدواني

الرقص أو تشغيل الموسيقى في الأماكن العامة بصوت عال، علماً أنه يمكن الاستماع إلى الموسيقى باستخدام سماعات الأذن

ارتداء ملابس غير لائقة في الأماكن العامة

بالنسبة للصائمين، هناك وجبتان رئيسيتان في رمضان هما: السحور والإفطار.

يتم تناول السحور في قبيل الفجر، أي قبل شروق الشمس التي تعلن بدء الصيام. في حين أن الإفطار هو وجبة كسر الصيام.

ساعات العمل في رمضان

ووفقاً لقانون العمل الإماراتي، يتعين على موظفي القطاع الخاص العمل 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، لكن خلال شهر رمضان المبارك، يتم تخفيض ساعات العمل بمقدار اثنين ليصبح 6 ساعات.

وسيصوم المسلمون خلال الشهر الكريم المقبل ما يقارب 14 ساعة في اليوم، حيث تزداد فترة الصيام لدقائق معدودة يومياً.

مواعيد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك لعام 2023

التاريخ التوقيت 23 آذار/مارس 18:31 24 آذار/مارس 18:32 25 آذار/مارس 18:32 26 آذار/مارس 18:33 27 آذار/مارس 18:33 28 آذار/مارس 18:33 29 آذار/مارس 18:34 30 آذار/مارس 18:34 31 آذار/مارس 18:35 01 نيسان/ابريل 18:35 02 نيسان/ابريل 18:36 03 نيسان/ابريل 18:36 04 نيسان/ابريل 18:37 05 نيسان/ابريل 18:37 06 نيسان/ابريل 18:37 07 نيسان/ابريل 18:38 08 نيسان/ابريل 18:38 09 نيسان/ابريل 18:39 10 نيسان/ابريل 18:39 11 نيسان/ابريل 18:40 12 نيسان/ابريل 18:40 13 نيسان/ابريل 18:41 14 نيسان/ابريل 18:41 15 نيسان/ابريل 18:41 16 نيسان/ابريل 18:42 17 نيسان/ابريل 18:42 18 نيسان/ابريل 18:43 19 نيسان/ابريل 18:43 20 نيسان/ابريل 18:44

ووفقا للمؤشرات الفلكية، سيصادف أول أيام عيد الفطر في الإمارات يوم الخميس 20 نيسان/أبريل ويستمر حتى الأحد 23 نيسان/أبريل.

وسيتم تأكيد التواريخ الدقيقة لبداية شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد من قبل لجنة تحري رؤية القمر.

العطلات الرسمية في دولة الإمارات خلال 2023

وأكد مجلس الوزراء الإماراتي مؤخراً مواعيد العطلات للقطاعين العام والخاص في الدولة.

ووفقاً لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي نشرته حكومة الإمارات فإن القائمة الكاملة للعطلات لهذا العام جاءت كالتالي:

عيد الفطر: من 29 رمضان حتى 3 شوال

يوم عرفة: 9 ذي الحجة

عيد الأضحى: من 10حتى 12 ذي الحجة

السنة الهجرية الجديدة: 21 تموز/يوليو

عيد المولد النبوي الشريف: 29 أيلول/سبتمبر

اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة: 2 و3 كانون الأول/ديسمبر

#مجلس_الوزراء يعتمد أجندة العطلات الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص للعام 2023 pic.twitter.com/mgZiXfbaby — UAEGOV (@UAEmediaoffice) November 27, 2022