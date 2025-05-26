رفع سن التقاعد إلى 70 عامًا في الدنمارك

أثار قرار رفع سن التقاعد في الدنمارك سخط العمال في البلاد، خاصة ذوي الياقات الزرقاء، الذين حذروا من صعوبة الاستمرار في العمل لفترة أطول في الوظائف الشاقة بدنيًا. وقد وصف قادة النقابات العمالية هذا النظام بأنه “غير عادل تمامًا”، مشيرين إلى أن الدنمارك ستصبح صاحبة أعلى سن تقاعد في الاتحاد الأوروبي رغم اقتصادها القوي. وسترفع الدنمارك سن التقاعد إلى 70 عامًا بحلول عام 2040، وهو الأعلى في أوروبا، بعد تصويت مثير للجدل في البرلمان وفقا لتقارير صحفية. ووافق المجلس التشريعي الدنماركي على زيادة تدريجية في سن التقاعد من 67 إلى 70 عامًا بحلول عام 2040، وذلك بأغلبية 81 صوتًا مقابل 21. يأتي هذا القرار، الذي سيربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع في الدنمارك (81.7 عامًا حاليًا)، في ظل اعتراف رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن بأن النظام الحالي غير مستدام ويجب استبداله.

تعد زيادة سن التقاعد موضوعًا حساسًا في أوروبا، حيث تدفع الزيادات في متوسط العمر المتوقع وعجز الميزانية الحكومات إلى دفع المواطنين للعمل لفترة أطول. ويأتي قرار الدنمارك على النقيض من بعض الدول الأوروبية الأخرى، مثل السويد حيث يمكن للمواطنين المطالبة باستحقاقات التقاعد في سن 63، وفرنسا التي شهدت احتجاجات واسعة بسبب رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.

يذكر أن سن التقاعد الحالي في الاتحاد الأوروبي يختلف حسب الدولة، ولكن هناك توجه قوي لتوحيده وزياداته تدريجيًا. ووفقًا للبيانات الحديثة، حددت معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سن التقاعد القانوني عند 65 عامًا أو أكثر، مع تخطيط العديد منها أو تطبيق زيادات إلى 67 عامًا بين عامي 2020 و 2030.