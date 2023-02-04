راكان أول روبوت بشري سعودي

قدمت المملكة العربية السعودية أول روبوت بشري يعمل في مجال الرعاية الصحية والطبية خلال مشاركتها في معرض الصحة العربي 2023 الذي تحتضنه إمارة دبي.

ولفت الروبوت راكان الأنظار في جناح السعودية المشارك في المعرض من خلال قدرته على الحديث وتقديم الشروحات المطلوبة للزائرين، ما أسهم في استقطاب أعداد هائلة من المهتمين والفضوليين.

ويعد راكان أول روبوت بشري حقيقي يقدم خدمات في الرعاية الطبية للجماهير في أكبر معارض الرعاية الصحية يستقطب نحو 51 ألف زائر من خلال الذكاء الاصطناعي.

وقال عبد الإله الميمان الرئيس التنفيذي لشركة حلول السحاب إن الروبوت يستطيع تقديم الخدمة للمرضى من خلال الذكاء الاصطناعي، مؤكداً قدرة الروبوت على تعليم وتدريب نفسه للتعامل مع كافة المرضى بطريقة متقنة.

وعقد معرض الصحة العربي 2023 بين 30 يناير/كانون الثاني 2023 حتى 2 فبراير/شباط في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة المملكة العربية السعودية.