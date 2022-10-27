ذا ستورم كوستر في دبي تحصد لقب أسرع أفعوانية في العالم

حصلت “ذا ستورم كوستر” على لقب أسرع أفعوانية إطلاق عمودية في العالم، وفقاً لموسوعة غينيس العالميّة للأرقام القياسية.

وتمتدّ الأفعوانية بطول 697 متراً، وتضمّ ثلاثة قطارات يسع كلّ منها 12 راكباً، ضمن مركبات ذات منحنيات متعاكسة لتمنح الضّيوف حركة انسيابيّة وتجربة فريدة. وتلتفّ الأفعوانية داخل المبنى بالكامل بعد انطلاقة عموديّة مذهلة بقوّة محركات LSM المغناطيسيّة تدفع الركّاب إلى ارتفاع 50 مترًا في المبنى.

ويأتي هذا الإنجاز في سياق مسيرة إمارة دبي التي حقّقت أكبر عدد من الأرقام القياسية في موسوعة غينيس عالمياً، ليؤكّد استمرارية إعمار للترفيه في تقديم تجارب ترفيهية مميزة تستقطب ملايين محبّي المغامرات.

وفي هذه المناسبة، صرّح متحدّث باسم شركة إعمار للترفيه قائلاً: ” لقد افتُتِحت “ذا ستورم كوستر” بهدف تقديم تجربة ترفيهية فريدة من نوعها تستقطب الملايين من محبّي المغامرات والإثارة، واليوم نتوّج إنجازاً كبيراً بحصولها على لقب أسرع قطار سريع ذو انطلاقة عموديّة في العالم ضمن موسوعة غينيس العالميّة. إذ تجسّد ذا ستورم كوستر معلماً ترفيهياً رائداً في قلب أحد أبرز وأحدث مراكز التسوّق في دبي، بما يتيح فرصة مثالية للاستمتاع بجو ملئ بالحماس والإثارة إلى جانب مجموعة واسعة من عروض التسوّق المميزة وتجارب الطعام الشهية، فضلاً عن الاستمتاع بمشاهدة الأفلام السينمائية. ندعو الجميع بالانضمام إلينا لمشاهدة أبرز التطوّرات والابتكارات في مجال الترفيه، وهو ما تشتهر به إعمار للترفيه دائماً”.

وقال شادي جاد مدير تسوّق أوّل في غينيس للأرقام القياسية: “تضيف اليوم دبي انجازاً آخر إلى قائمتها الطويلة من الأرقام القياسية العالمية من خلال إنجاز إعمار. عملنا في غينيس للأرقام القياسية على توثيق أهمّ مرافق القطارات السريعة حول العالم، لذا فإن هذا الإنجاز يعتبر إضافة هامة لمحبي الإثارة. نهنئ إعمار على توثيقها هذا الرقم القياسي العالمي رسمياً ونأمل أن يستمتع ضيوفها بهذه التجربة العالمية”.

تُعدّ “ذا ستورم كوستر” إحدى أبرز الوجهات الترفيهية الرائدة في مدينة دبي والتي تستقطب عُشّاق المغامرات من مختلف الأعمار، وتتميز بموقعها الاستراتيجي داخل “دبي هيلز مول”، حيث سيحظى جميع الزوّار من العائلات والأصدقاء بفرصة مثالية للاستمتاع بأوقات ممتعة من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوّعة.

وتتواجد “ذا ستورم كوستر” في دبي هيلز مول، وتبدأ أسعار التذاكر من 65 درهما إماراتيا للشخص الواحد.