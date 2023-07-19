دبي الأولى عالمياً في نمو أسعار العقارات الفاخرة

احتلت دبي صدارة المدن الثلاثين التي تم تحليلها في مؤشر «سفلز لمدن العالم للعقارات السكنية الفاخرة»، بزيادة قدرها 11.2% في أسعار المنازل الفاخرة، وفقاً لتقرير صادر عن “سفلز”.

وبشكل عام ارتفعت قيمة المنازل الفاخرة بنسبة 1.1%، في المتوسط، عبر 30 مدينة خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وتسارعت وتيرة النمو عما كانت عليه في النصف الثاني من عام 2022 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.8% فقط، لكن متوسط قيم رأس المال لم يرتفع إلا بنسبة 1.9% على أساس سنوي في يونيو، مسجلاً أبطأ نمو سنوي منذ كانون الأول / ديسمبر 2020، وفقاً لشركة سفلز المتخصصة في العقارات العالمية.

وقال بول توستيفين، مدير سفلز وورلد ريسيرش، إن التباطؤ في أسواق المبيعات الذي سُجل لأول مرة في النصف الثاني من العام الماضي استمر حتى عام 2023 في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وقال إنه على الرغم من ذلك ظل نمو أسعار الوحدات السكنية الفاخرة إيجابياً في المتوسط، ونتوقع نمواً في قيمة رأس المال بنسبة 1.1% للنصف الثاني من العام عبر 30 مدينة عالمية تتم متابعتها في المؤشر.

وبحسب المؤشر شهدت مدن آسيا والمحيط الهادئ أقوى نمو في أسعار العقارات الفخمة في النصف الأول من العام.

ومن بين 13 مدينة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مدرجة في المؤشر شهدت 10 مدن زيادات في الأسعار، وتلتها أوروبا حيث أفادت سبع من 11 مدينة بزيادات في الأسعار.

وكانت ميامي المدينة الأمريكية الوحيدة التي شهدت زيادة في أسعار المنازل الفاخرة خلال النصف الأول من العام، حيث سجلت زيادة بنسبة 1.1%.

وانخفضت أسعار العقارات من هذه الفئة في نيويورك بنسبة 0.7%، وعلى الرغم من انخفاض مبيعاتها بنسبة 12% عما كانت عليه في عام 2022 المحموم إلا أنها تجاوزت مبيعات 2019 بنسبة 27%، ما يشير إلى العودة لمستويات ما قبل الوباء.

وانخفضت الأسعار بشكل أكبر في لوس أنجلوس (-3%)، وسان فرانسيسكو (-3.7%) التي جاءت في المرتبة الأخيرة بالمؤشر.

ومع تراجع أعداد المنازل المعروضة للبيع في مدن الساحل الغربي هذه اختار العديد من المشترين المحتملين البقاء في أماكنهم.

وشهدت كلٌ من لشبونة التي ارتفعت بنسبة 2% وسنغافورة التي ارتفعت بنسبة 0.1%، نمواً أقل في الأسعار في بداية العام، ولكن من المتوقع أن ينتعش كلا السوقين خلال الأشهر الستة المقبلة، وفقاً للتقرير. وكانت المدينتان في أعلى مؤشر سفلز العام الماضي.

واستغرقت عمليات شراء المنازل في لشبونة وقتاً أطول حتى تكتمل، في حين تأثرت أسعار العقارات الفاخرة في سنغافورة بارتفاع تكاليف الأراضي والبناء.