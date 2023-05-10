دبي، إطلاق خدمة استأجر الآن وادفع لاحقاً

أعلنت شركة Keyper، المنصة الرقمية لإدارة المحافظ العقارية للمستثمرين ومالكي العقارات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، رسمياً عن إطلاق خدمة “استأجر الآن وادفع لاحقاً” التي تهدف إلى تخفيف العبء المالي على سكان دبي. وستتيح الخدمة الجديدة للمستأجرين دفع إيجارهم السنوي من خلال بطاقة الائتمان على شكل أقساط شهرية، وبالتالي ستمكنهم من إدارة شؤونهم المالية والاستمتاع بتجربة تأجير سلسة مع جمع نقاط مكافآت على استخدام بطاقاتهم الائتمانية.

ستكون خدمة “استأجر الآن وادفع لاحقاً” الأولى من نوعها في دبي عند إطلاقها في يوليو 2023. إذ ابتكرت Keyper هذا الحل لتلبية الاحتياجات الحالية للمستأجرين ومالكي العقارات في المنطقة. ويتيح نهج الدفع الجديد للمستأجرين إدارة شؤونهم المالية بمرونة أكبر، حيث يتم توزيع مدفوعات الإيجار على مدى 12 شهراً بدلاً من النظام الحالي المتبع في السوق والقائم على دفع من 1-4 شيكات وتسديد أجرة 3 إلى 12 شهراً مقدماً.

وسيتم خصم الإيجار من بطاقة ائتمان المستأجر على أساس شهري، مما يضمن الدفع في الوقت المحدد. وبمجرد قبول المستأجر لإيجاره الشهري الجديد، سيجري عملية موافقة قصيرة لإدخال بياناته رقمياً إلى لوحة إدارة معلومات المستأجر؛ والتي تمكن المستأجرين من إدارة مدفوعاتهم بسلاسة، وإضافة بطاقات ائتمان جديدة، والاطلاع على عقد الإيجار الخاص بهم.

وفي معرض تعليقه على الخدمة الجديدة، قال عمر أبو عناب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Keyper: ” نؤمن في Keyper أن دبي ستتفوق على المراكز العالمية الأخرى من خلال رقمنة تجربة الإيجار للمستأجرين ومواءمتها مع دخلهم. وقد أصبحت مدفوعات الإيجار عبر الشيكات التقليدية قديمة وعرضة للأخطاء وتشكل عبئاً على المستأجرين ومالكي العقارات على حدٍ سواء. ولهذا أطلقنا خدمة ’ استأجر الآن وادفع لاحقاً‘ لمعالجة هذه المشكلات وتمكين عملائنا والمستأجرين والمالكين من إدارة أموالهم بشكل أفضل”.

وتعود الخدمة الجديدة من Keyper بالفائدة على المستأجر ومالك العقار كذلك، حيث من المتوقع أن يؤدي السماح للمستأجرين بدفع إيجارهم على شكل 12 قسطاً إلى تعزيز معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين وخفض معدلات التخلف عن السداد. كما أن دفع الإيجار بشكل شهري باستخدام بطاقات الائتمان يحد من مخاطر تأخر الدفعات أو عدم تسديدها. ويوفر تطبيق Keyper Investor لمالكي العقارات أيضاً خيار الحصول على دفعة مقدمة للإيجار السنوي بسعر مخفض، مما يوفر لهم تدفقاً نقدياً مباشراً ويجنبهم مخاطر التخلف عن السداد.