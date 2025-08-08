دبي، الإعلان عن أكبر حدث للرعاية الصحية في العالم

أعلن في دبي عن إقامة فعاليات تجمع معرضين هما WHX دبي وWHX لابز دبي في الفترة الممتدة من 9 إلى 13 فبراير 2026، في موقعين مميزين هما مركز دبي للمعارض (DEC) ومركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، لتشكل حدثًا عالميًا على مستوى المدينة لتحويلها إلى مركز عالمي للابتكار والتعاون في قطاع الرعاية الصحية. وكشفت إنفورما عن إطلاق أكبر حدث عالمي للرعاية الصحية، وذلك عقب قرارها بإقامة حدثين رئيسيين في وقت واحد في عام 2026، حيث سيجمع معرضا دبليو إتش إكس دبي (المعروف سابقًا باسم معرض الصحة العربي) ودبليو إتش إكس لابز دبي (المعروف سابقًا باسم ميدلاب الشرق الأوسط) في الفترة الممتدة من 9 إلى 13 فبراير 2026، أكثر من 270 ألفًا من أبرز قادة الرعاية الصحية من 180 دولة وأكثر من 4800 عارض، مما يحول دبي إلى مركز عالمي للرعاية الصحية وحاضنة للتقدم الطبي. وقد رسّخت هذه الفعاليات مكانة دبي في صدارة نقاشات الرعاية الصحية العالمية لعقود من الزمن، ومن المقرر أن يقام الحدث في عام 2026 تحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيعملان معًا على تشكيل أكبر حدث للرعاية الصحية في العالم، وهو فرصة على مستوى المدينة لإبرام الصفقات والتواصل وتبادل المعرفة التي تعالج تحديات الرعاية الصحية الشاملة والمختبرات.

وسيُقام معرض دبليو إتش إكس دبي في الفترة من 9 إلى 12 فبراير في مركز دبي للمعارض (DEC) بمدينة إكسبو دبي لأول مرة في تاريخه الممتد لخمسين عامًا يُقام خارج مركز دبي التجاري العالمي (DWTC). وسيستقطب المعرض جمهورًا عالميًا، ويشكل منصة عالمية للابتكار تُمكّن العارضين من عرض حلولهم في تسع قطاعات منتجات متنوعة، بما في ذلك الأجهزة الطبية، والتصوير والتشخيص، والبنية التحتية للرعاية الصحية. هذا وقد حققت النسخة الخمسون من هذا الحدث، التي أقيمت في وقت سابق من هذا العام، قيمة أعمال قياسية بلغت 2.57 مليار دولار أمريكي، حيث حقق كل عارض تأثيرًا متوسطًا قدره 2.14 مليون دولار أمريكي. ويُعدّ معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) دبي 2026 منصةً مثالية للنهوض بالصحة العالمية من خلال برنامجٍ استشرافي يتضمن سبعة مؤتمرات معتمدة من التعليم الطبي المستمر (CME) وأكثر من 250 متحدثًا، وستقدم هذه النسخة أربع معسكرات تدريبية معتمدة جديدة وثلاث منصات مخصصة: منصة فيوتشر إكس للأفكار الرائدة؛ ومنصة Frontiers التي ستقدم أحدث التطورات في العلوم والصحة وعلوم الحياة؛ ومنصة Visionary، حيث سيشارك القادة العالميون وجهات نظر ثاقبة حول الاستثمار والقيادة والذكاء الاصطناعي والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. واحتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها في عام 2026 ستُقام فعاليات معرض دبليو إتش إكس لابز دبي في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار “25 عامًا من الابتكار في المختبرات: توحيد المجتمعات من أجل صحة أفضل”، حيث سيُبرز هذا الحدث التميز في المختبرات والتشخيص والطب الدقيق. وفي دورة العام الماضي، حقق معرض دبليو إتش إكس لابز دبي أعمالًا بقيمة 621 مليون دولار أمريكي ووفر منصةً مثالية تربط المشترين الرئيسيين والوزارات الحكومية وصناع القرار الذين يقودون الابتكار والاستثمار في مجال التشخيص في الشرق الأوسط. سيسلط معرض دبليو إتش إكس لابز دبي الضوء على أحدث التطورات في منظومة المختبرات الطبية من خلال ثمانية محاور رئيسية للمنتجات، بالإضافة إلى ذلك، سيضم المؤتمر السنوي الخامس والعشرون لإدارة المختبرات والطب ثمانية مسارات علمية معتمدة للتعليم الطبي المستمر، بمشاركة 250 من قادة الفكر العالميين وأخصائيي المختبرات، كما يمكن للحضور المشاركة في نقاشات تُحدث نقلة نوعية في هذا المجال خلال جلسات الطاولة المستديرة التي ينظمها معرض دبليو إتش إكس لابز دبي، والمشاركة في مؤتمرين جديدين للأطباء: المنتدى العالمي للصحة الدقيقة، والقمة العالمية لقيادة مقاومة مضادات الميكروبات.