كشفت «أبل» منذ قليل خلال مؤتمرها السنوي عن أبرز المزايا الخاصة بأحدث إصداراتها من هاتفها «آيفون 15» الذي يأتي بهيكل تيتانيومـ فيما انخفضت أسهم الشركة بمعدل 1.7٪ بعد ساعة من الحدث بحسب رويترز.

وأزاح الرئيس التنفيذي تيم كوك الستار عن مزايا iPhone 15 Pro ويأتي الهاتف بشريحة أسرع تتيح تحسين عرض الرسومات والألعاب المحمولة، وهي مزايا مصممة لتقديم الجديد وللاستجابة للركود العالمي للهواتف الذكية.

سيحتوي كل من طرازات Pro وطرز iPhone 15 الأخرى على شاشة أكثر سطوعًا وكاميرا بدقة 48 ميجابكسل بالإضافة إلى الكوبالت المعاد تدويره بنسبة 100٪ في بطارياتها.

وهناك كابلات الشحن USB-C في كل من iPhone 15 وعلبة الشحن الخاصة بأجهزة AirPods Pro، مما يسمح باستخدام نفس كابلات الشحن المستخدمة بالفعل لأجهزة أيباد وماك. وسيحتوي على نفس شريحة A16 Bionic وتبدأ أسعار هاتف iPhone 15 بـ 799 دولارًا و899 دولارًا لجهاز iPhone 15 Plus.

وعرضت شركة آبل أيضًا ساعة Series 9 وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك أيضًا إن شركة آبل “تسير على الطريق الصحيح” لشحن سماعة الواقع المختلط Vision Pro في أوائل العام المقبل. وبينما تقدم شركة أبل ميزات ومنتجات جديدة، شكل جهاز iPhone أكثر من نصف مبيعات شركة Apple البالغة 394.3 مليار دولار في العام الماضي.

وانخفض سوق الهواتف الذكية العالمي من شحن 294.5 مليون هاتف إجمالي إلى 268 مليون هاتف في الربع الثاني، لكن شحنات شركة آبل انخفضت بأقل من أي شركة كبرى لصناعة الهواتف الذكية، حيث انخفضت من 46.5 مليون هاتف إلى 45.3 مليون، وفقًا لبيانات من شركة Counterpoint Research. وقال بوب أودونيل، رئيس قسم أبحاث التحليل الفني: “حقيقة الأمر هي أننا في سوق الهواتف الذكية متراجع للغاية”. وقال أودونيل إنه سيبحث أيضًا عن أي تلميحات حول خطط أبل مع ما يعرف بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو الاتجاه التكنولوجي وراء تطبيقات مثل ChatGPT من OpenAI وتقنيات المساعدة “Copilot” من مايكروسوفت لبرامج Office.