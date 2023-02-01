خلل في أنظمة مصرف الراجحي في السعودية

أبلغ مستخدمون لمصرف الراجحي السعودي؛ ثاني أكبر مقرض في المملكة من حيث الأصول، عن وجود خلل في أنظمة البنك وتعطل شبكة أجهزة الصراف بالإضافة إلى رفض أجهزة البنوك الأخرى لبطاقات الراجحي وتعطل الخدمة عبر تطبيق الراجحي للأجهزة الذكية والمباشر للأفراد.

وجاء رد البنك، بحسب وسائل إعلام محلية، “عملاؤنا الأعزاء.. نفيدكم بوجود عطل فني في تطبيق مصرف الراجحي والمباشر للأفراد وعمليات نقاط البيع والصرف الآلي ونعمل حالياً على إصلاحه”.

وأضاف “نشكر تفهمكم ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب على ذلك”.

ارتفاع صافي ربح مصرف الراجحي في 2022

سجل مصرف الراجحي زيادة بنسبة 16 بالمئة في صافي أرباحه لعام كامل، الإثنين، ليتفوق بذلك على تقديرات المحللين مع إعلانه زيادة في الدخل التشغيلي.

وقال البنك في إفصاح للبورصة إنه جنى 17.15 مليار ريال (4.57 مليار دولار) في 2022 ارتفاعاً من 14.75 مليار ريال في 2021. وأفادت رفينيتيف بأن محللين توقعاً أن يحقق مصرف الراجحي (TADAWUL:1120) أرباحا تصل إلى 16.88 مليار ريال للعام الماضي.

وتشير حسابات رويترز إلى أن البنك ربح 4.4 مليار ريال في الربع الأخير بالمقارنة مع أربعة مليارات ريال خلال الفترة نفسها في العام السابق.

وعزا البنك نتائجه السنوية إلى ارتفاع الدخل التشغيلي الذي زاد 11 بالمئة بدعم من صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية ودخل تحويل العملات الأجنبية وغيرها من أشكال الدخل التشغيلي.

وبلغت القروض والسلفيات 568.34 مليار ريال العام الماضي بارتفاع 25.5 بالمئة عن 2021 كما زادت الودائع 10.3 بالمئة إلى 564.93 مليار ريال.