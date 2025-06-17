حلول روبوتات من سويس لوج لمجموعة شلهوب للأزياء ومنتجات التجميل في الرياض

أعلنت شركة سويس لوج، المتخصصة في حلول الأتمتة اللوجستية، عن تزويد مجموعة شلهوب بحلول أتمتة متطورة لمركزها الجديد لإنجاز وتوزيع الطلبات في الرياض. يقع المركز في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة (SILZ) بالقرب من مطار الملك خالد الدولي. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية في المملكة العربية السعودية ودعم نمو التجارة الإلكترونية والسلع الفاخرة في المنطقة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

يتضمن الحل الذي قدمته سويس لوج نظام أوتو ستور (AutoStore)، الذي يضم 67,000 صندوق، و 42 روبوتًا، ومنافذ وارد وصادر متكاملة، وكلها تدار بواسطة منصة SynQ AutoStore. سيؤدي هذا التكامل إلى تحسين تدفق البضائع، وضمان دقة سلسلة التوريد، وتوفير المرونة اللازمة للتكيف مع متطلبات السوق. وأشار رامي يونس، المدير العام لسويس لوج الشرق الأوسط، إلى أن تحديث البنية التحتية اللوجستية والتجارة الإلكترونية ضروري لتحقيق التنوع الاقتصادي في المملكة. وتهدف سويس لوج إلى تعزيز الكفاءة والمرونة في سلسلة التوريد بالمملكة، مما سيسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

تواصل سويس لوج نموها في الشرق الأوسط، حيث بلغت قيمة مشاريعها الأخيرة أكثر من 60 مليون دولار. وتخطط الشركة لزيادة قوتها العاملة في المنطقة بنسبة 20% خلال الـ 12 شهرًا القادمة لدعم مشاريعها المتزايدة.