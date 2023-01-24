حلبة جدة للفورمولا واحد تشهد تغييرات في المنعطفات والحواجز

تستعد حلبة كورنيش جدة لانطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2023، ثالث سباقات الفورمولا 1 التي تحتضنها محافظة جدة بعد شهرين خلال المدة من 17 – 19 آذار / مارس 2023، وسط ترقب عالمي لهذا الحدث الرياضي الأبرز.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية، مارتن ويتيكر، أن العمل الجاري الآن يهدف لزيادة عمر حلبة السباق وجعلها أكثر إثارة؛ لضمان مشاهدة أفضل للجمهور حول العالم ، حيث تم العمل مع الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1؛ لضمان أن يكون لدينا حلبة تسمح بتنظيم السباق لسنوات طويلة في جدة، بينما يبدأ العمل على الحلبة في القدية عبر تصميم يتميز بالريادة في مجال تصميم حلبات الفورمولا 1 والفعاليات الترفيهية، وهو مشروع فريد ورائع، وستكون القدية موقعاً يرغب الجميع في زيارته .



وأوضح أن العمل الذي أُنجِزَ على حلبة كورنيش جدة خلال الأشهر العشرة الماضية، بتعاون مع الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات يهدف لإجراء بعض التغييرات الصغيرة على المنعطفات، لتحسين خطوط الرؤية للسائقين، لاسيما عند القيادة بسرعة 200 ميل في الساعة وعلى بعد بوصتين فقط من الأرض، حيث تصبح معه رؤية القسم التالي من مسار السباق أمراً بالغَ الأهمية، حيث جرى إعادة الحواجز للخلف في عدد من المنعطفات، وفي بعض الحالات أُرجعت من خمسة إلى سبعة أمتار؛ وذلك للمساعدة في إفساح المجال للرؤية الأمامية،بينما يستمتع السائقون بتحدي هذا المسار.

وبيَّن مارتن أن جائزة السعودية للفورمولا 1 واحدة من أكبر الأحداث الرياضية التي تستضفها المملكة، حيث كان سباق الفورمولا 1 محفزاً لتوسيع دائرة الاهتمام بهذه الرياضة، كما استقطبت حلبات الكارتينج المزيد من الزوار، إلى جانب تزايد الاهتمام ، بالفورمولا إي، و”إكستريم إي” و ” رالي داكار السعودية”، إضافة إلى الاهتمام المتزايد من قطاع الأعمال ومصنعي السيارات بالاستثمار في المملكة، والفعاليات الدولية والمحلية الجديدة التي نخطط لها.

من جهتها، أوضحت اللجنة المنظمة للسباق أن موعد نسخة 2024 من السباق سيحتاج إلى تغيير في روزنامة العام المقبل؛ لتعارضه مع شهر رمضان المبارك العام المقبل، الذي سيحل بين 10 مارس و9 نيسان / أبريل 2024، وسيتم تحديد التوقيت الدقيق للسباق بشكل مشترك من قبل الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات، والكشف عنه في وقت لاحق من هذا العام.