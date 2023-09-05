مويضي المطيري by مويضي المطيري

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ما حقيقة رفع راتب العاملين بالقطاع الخاص السعودي لـ 4 آلاف ريال؟

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أثار قرار رفع أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف ريال، لاحتسابه كعامل في برنامج نطاقات التوطين بالمنشآت والذي دخل حيز التنفيذ مطلع هذا الأسبوع، تساؤلات عديدة لدى موظفي القطاع الأهلي في المملكة .

فقد شهد حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على منصة “إكس”، تفاعل وتداول لأسئلة موظفي القطاع الخاص، حيث ردت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ما أثير من أنباء حول رفع راتب العاملين بالقطاع الخاص ل 4 آلاف ريال.


جاء ذلك في سياق ردها على استفسار لأحد المتابعين لحسابها عبر منصة “إكس” حول انتشار معلومات في الآونة الأخيرة عن زيادة في راتب القطاع الخاص اعتبارًا من 1يناير 2024.


متابعًا “أن الراتب سيكون 4000 ريال بدلًا من 3200 ريال، وما إذا كان ذلك يشمل العاملين بالفنادق والشقق المخدومة أم ماذا”؟.



وقالت “التأمينات”: “راتبك الوظيفي من اختصاص جهة عملك وحقوقك وواجباتك لدى صاحب العمل من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.



ووفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتمتع العامل في المملكة بحقوق وواجبات تتمثل في:
-الأجر.


-دفع أجر العامل بالعملة الرسمية للبلاد.


-يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكان العمل.


-الالتزام بمواعيد استحقاق الأجر وفق المواعيد المحددة والمتفق عليها.


-دفع الأجر عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة.

السعودية : رفع الحد الأدنى للأجور المدعومة لـ4000 ريال


-لا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم عن تلك النسبة.


-يدفع صاحب العمل للعامل أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي.


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