جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، جداول الفعاليات والسباقات

تنطلق اليوم منافسات تحدي أفضل السائقين في العالم “الفورمولا 1” جائزة السعودية الكبرى والتي ستقام للمرة الثالثة على “حلبة كورنيش جدة” ، وذلك خلال الفترة من 17 – 19 مارس / مارس الجاري ، وسط ترقب عالمي من محبي وعشاق رياضة السيارات للجولة الثانية من هذا الحدث الرياضي الأبرز.

وشهدت المملكة حراكاً رياضياً نشطاً باستضافة العديد من الأحداث الرياضية العالمية والتي تأتي ضمن مبادرة جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 .

جدول بكافة فعاليات جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا اليوم الجمعة 17 مارس:

جدول بكافة فعاليات جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا السبت 18 مارس:

جدول بكافة فعاليات جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا الأحد 19 مارس:



وتزخر “حلبة كورنيش جدة” التي ابتكرها المصمم الشهير عالمياً “هيرمان تيلك” بالعديد من المزايا التي ظهرت لأول مرة في عالم سباقات “الفورمولا 1″، الأمر الذي ضمن أعلى درجات التحفيز للسائقين للانطلاق بأعلى سرعات مُمكنة وزيادة مستويات التشويق خلال السباق ، حيث جذب سباق “الفورمولا 1” عشاق حلبات السيارات والسياح من الداخل والخليج والعالم، مما عكس تنمية الاقتصاد السياحي إيجابًا، بجانب الترويج للوجهات السياحية السعودية، وتحفيز الزوار على حضور الفعاليات والمواسم المنوعة، والموزعة في مختلف مناطق المملكة .

وتتألف حلبة كورنيش جدة من 27 منعطفاً يأتي منها 16 منعطفاً نحو اليسار و11 نحو اليمين لتذخر الحلبة بأكبر عدد من المنعطفات في العالم، وبطول مسار يبلغ 6.175 كيلومتر، مما يجعلها ثاني أطول حلبة فورمولا 1 في الروزنامة الحالية، خلف حلبة سبا فرانكورشان البلجيكية العريقة، علاوة على ذلك تم تخصيص 3 مناطق متتالية على الحلبة لاحتمالية تفعيل نظام تقليل قوة الجر في الجناح الخلفي لسيارات الفورمولا 1 “دي آر أس” خلال السباق ، ليتيح الكثير من فرص التجاوز للسائقين طوال السباق، حيث يصل السائقون إلى معدلات سرعة تفوق 250 كلم / ساعة، ما يجعلها أسرع حلبة شوارع في العالم، وضمن أسرع خمس حلبات في فورمولا 1، في حين يتوقع أن تصل سرعات نجوم الفورمولا 1 إلى 322 كلم/ساعة عند الكبح لدخول المنعطف 27 .



وتقرّر في أولى السباقات المستضيفة على حلبة جدة 2021، أن يُقام السباق ليلاً وتحت الأضواء الكاشفة، ليُضفي أجواءً مذهلة وتجربة فريدة لعشاق الفورمولا1 على المستوى العالمي، وقد توج البريطاني لويس هاميلتون بسباق جائزة السعودية الكبرى متفوقاً على منافسه ماكس فيرستابن ، ولكن لم يحسم لقب بطولة السائقين ببطولة العالم لسباقات “فورمولا 1” للسيارات2021م، حيث تساوى البريطاني هاميلتون برصيد 369.5 نقطة مع فيرستابن، وبتفوق السائق الهولندي بعدد الانتصارات، حيث فاز في 9 سباقات مقابل 8 لبطل العالم 7 مرات، وحُسم اللقب بالجولة الأخيرة في أبو ظبي السائق ماكس فيرشتابين فريق ردبول .

وعاد هدير محركات سيارات الفورمولا 1 في جولتها الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعد أقل من 4 أشهر فقط الفورمولا 1 وذلك يوم 25 مارس 2022 ، إلى حلبة كورنيش جدة واستمرت على مدى 3 أيام ، حيث توّج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة سائق فريق ريد بُل الهولندي ماكس فيرستابن الفائز بالمركز الأول في سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022، المقام على حلبة كورنيش جدة، في حين شهد السباق منافسة شرسة خلال منعطفاته الأخيرة، مع سائق فريق فيراري القادم من موناكو شارل لوكلير، الذي احتل الصدارة معظم أوقات السباق حتى تمكن فيرستابن من تجاوز لوكلير قبل 3 لفات على خط البداية النهاية، وإنهاء السباق في الصدراة بفارق 0.549 ثانية.



وتُعد استضافة سباق الفورمولا1 للمرة الثالثةُ تتويجاً للنجاحات الكبرى للقطاع الرياضي، وفقاً للدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ومن سمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-، وجهود سمو وزير الرياضة، التي أسهمت في تجاوز جميع التحديات، وتأكيداً بأن نجاح السباقات الماضية تُجسد قدرات المملكة وإمكاناتها في شتى المجالات .

كما يُعد سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 جزءاً من الرؤية الأوسع لمستقبل المملكة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة حياة الجميع عبر مختلف الشرائح الاجتماعية، بدءاً من النواحي الثقافية ووصولاً إلى الرياضة، لكي يحصل كُل فرد على فرصة تحقيق أحلامه والإسهام في بناء أمّة أكثر ازدهاراً.

وكشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات عن إجراء المزيد من التغييرات الإضافية على حلبة كورنيش جدة، التي تعدُّ أسرع حلبة شوارع في العالم، وذلك قبل عودة قمة رياضة السيارات إلى سواحل البحر الأحمر ، وذلك من خلال إجراء التعديلات على الحلبة جاءت بالتعاون مع مصممي حلبات سباقات الفورمولا1، بعد التشاور مع الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1 وأخذ آراء السائقين والفرق المشاركة، بهدف زيادة تحسين خطوط رؤية السائقين في أقسام محددة من الحلبة وإعادة تشكيل الحواجز المختلفة، وبما يتماشى مع التوصيات الجديدة التي تم تقديمها بعد التعديلات التي أقرها الاتحاد الدولي على سيارات الفورمولا 1 منذ بداية هذا العام 2022 لجعل السباقات أكثر سلاسة وأماناً وإثارة .

ومن أبرز تلك التغييرات، إضافة مطبات تخفيف السرعة في المنعطفات ( 3 و14 و19 و20 و21)، التي يمكن تعريفها على أنها لاصقة على الأرض مماثلة لتلك المستخدمة على الطرق السريعة، وتنبِّه السائق بالخروج من مسار الحلبة، ووفقاً لمصطلحات الفورمولا 1، فإنها تسهم في جعل السيارة تهتز بشكل فعال؛ مما يؤدي إلى فقدان قوة الجر، وإبطاء السيارة، كما تمت إضافة “حفف” جانبية بدلاً من المطبات الفولاذية في المنعطفات( 4 و8 و10 و11 و17 و23)، لزيادة تحسين خطوط رؤية السائق ووضوح الرؤية، فيما شهد المنعطفان ( 14 و20) تحولاً في جدار السياج على الجانبين الأيمن والأيسر على التوالي بمقدار 7.5 أمتار للمنعطف (14) و5 أمتار للمنعطف (20) مع إضافة مطبات تخفيف السرعة، وتم إضافته بين الخط الأبيض وجدار الأمان من هذه التوسعات.

كما تم تعديل جدار الأمان في المنعطفين (8 و10) لمنح السائقين مجالاً أوضح من الرؤية للمنعطف في الأمام، كما شهد المنعطفان (22 و23) تغييراً على شكلهما الذي يتخذ شكل “S” بضغطها قليلاً عبر تعديل السياج في المنعطف 23 وإضافة حافة جانبية؛ بهدف إبطاء السائقين إلى نحو (50 كم/ ساعة)، وإلى جانب التغييرات على مسار السباق، تواصل حلبة كورنيش جدة نموها لتصبح موطناً جديداً للفعاليات الرياضية والترفيهية.

ويشهد موسم 2023 تحقيق أحلام ثلاثة سائقين شباب بانضمامهم رسمياً إلى شبكة السائقين في أول موسم لهم في الفورمولا 1، حيث سيكون الأسترالي أوسكار بياستري (21 عاماً) أصغر سائق على شبكة الفورمولا 1 في موسم 2023 مع انضمامه لفريق مكلارين، بديلاً لمواطنه دانييل ريكاردو ،والسائق الهولندي نيك دي فريس، وسينضم دي فريس إلى فريق ألفا تاوري لموسم 2023، وللمرة الأولى منذ عام 2015، سيشارك سائق أمريكي في سباق الفورمولا 1، بعد انضمام لوجان سارجينت إلى فريق ويليامز لموسم 2023.

يُذكر أن سباق جائزة السعودية الكبرى stc الفورمولا1 2023 ، يعود إلى حلبة جدة للمرة الثالثة على التوالي.