وضعت شركات التأمين على المركبات عروضا تسويقية لجذب أكبر عدد من العملاء ورفع عدد قاعدة عملائها، عقب سريان إلزامية التأمين على كافة المركبات غير المؤمنة، العروض تنوعت ولكن أكثرها جدلا عرض الوثيقة الواحدة.





تناقل عدد من متابعي منصات التواصل الاجتماعي معلومات مؤكدة لكن دون تفصيلها حول إمكانية المالك الواحد التأمين لأكثر من مركبة لمن يملك مركبتين أو أكثر بنفس الوثيقة.





في البداية كان المتوقع سعر واحد لثلاث سيارات مما أشعل مواقع التواصل، إلا أن الشركة التي قدمت هذه العروض أوضحت أنها ستمنح فرصة لمن يملك أكثر من مركبة، الجمع بينها في وثيقة واحدة إلا أن لكل مركبة سعر ويتم دفع الإجمالي للمركبات عبر قنوات المبيعات.





فيما أوضح لـ”أريبيان بزنس” عادل العيسى متحدث قطاع التأمين في السعودية، حقيقة هذه الوثيقة وتفاصيلها، قائلا: فعلاً يمكن للمستفيد من وثيقة تأمين المركبات أن يضم أكثر من مركبة يملكها ضمن وثيقة التأمين، وهذا الخيار موجود لدى بعض شركات التأمين في المملكة منذ أكثر من 10 أعوام.

و أضاف “لكن في هذه الحالة سيقوم المستفيد بدفع قيمة تأمين كل مركبة على حِدى وسداد إجمالي تأمين المركبات ضمن الوثيقة، بحسب معايير التسعير الخاصة بالشركة والمركبة ونوعها وفئتها وتاريخ صنعها وسجله التأميني وغيرها من عوامل التسعير”.

وبين العيسى، بمعنى آخر، بحال طلب المستفيد تأمين 3 مركبات ضمن وثيقة تأمين واحده، ستقوم شركة التأمين بتسعير تكلفة التأمين لكل مركبة بشكل منفرد ومن ثم جمع الإجمالي ضمن الوثيقة الواحدة.



وأشار المتحدث الإعلامي للتأمين السعودي، أن هذا الخيار مناسب للمستفيدين من الأفراد والشركات والمؤسسات التي ترغب بتنظيم وإدارة علاقتها التعاقدية مع شركة التأمين ضمن وثيقة تأمين مركبات واحده، ولا يعني أي خصومات خاصة على وثيقة التأمين.