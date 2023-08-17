فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

سيارات فارهة وقصر من 25 غرفة.. تعرف على طلبات نيمار التي نفذها الهلال

فادي طنّوس by فادي طنّوس
نيمار

نشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، الأربعاء، تفاصيل العقد الذي يربط النجم البرازيلي نيمار بناديه الجديد الهلال السعودي، والطلبات التي تم تنفيذها تمهيداً للانتقال الى العالمي.

فعدا عن راتبه الكبير وقيمة صفقة انتقاله من باريس سان جيرمان، والتي بلغت قيمتها 90 مليون يورو، طلب نيمار منحه مكان اقامة فخم يحتوي بأقله على 25 غرفة نوم كاملة التجهيز، لتضمن له ولعائلته إقامة فاخرة وتوفير جميع وسائل الترفيه، كما اشترط أن تكون فيه قاعة اجتماعات يستعملها حين يحتاجها.

ومن ضمن طلبات نيمار أن يحتوي قصره على مسبح مساحته 40 متراً طولاً و10 أمتار عرضاً، و3 حمامات سونا.

شاهد ماذا قال نيمار عن رونالدو وبماذا وعد جماهير الهلال (فيديو)

وطلب نيمار من إدارة الهلال تأمين 5 موظفين بدوام كامل لتأمين خدمة المنزل، بالإضافة إلى سائقين متوفرين 24 ساعة يومياً.

ومن ضمن الطلبات الطريفة، هي أن تكون ثلاجة منزله مليئة بعصير “الأساي” و”غوارانا” بما أنهما الفاكهتان اللتان يفضلهما.

وكونه لن يشحن سياراته، فقد طلب تأمين 3 سيارات فاخرة باهظة الثمن، وهي بينتلي كونتيننتال جي بي، وأستون مارتن دي بي إكس وسيارة لامبورغيني هوراكان، كذلك عدداً من السيارات رباعية الدفع تسمح بتنقل عائلته وأصدقائه المقربين.

الدوري السعودي – جدول مباريات المرحلة الثانية: تقديم نيمار وعودة رونالدو

وكذلك، أن تدفع إدارة النادي جميع فواتير الفنادق والمطاعم وكافة الخدمات التي قد يحتاجها مع أفراد اسرته خلال تواجده في السعودية أو عند الاجازات.

واشترط أن يتقاضى 500 ألف يورو عن كل منشور دعائي على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنصر.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا