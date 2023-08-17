سيارات فارهة وقصر من 25 غرفة.. تعرف على طلبات نيمار التي نفذها الهلال

نشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، الأربعاء، تفاصيل العقد الذي يربط النجم البرازيلي نيمار بناديه الجديد الهلال السعودي، والطلبات التي تم تنفيذها تمهيداً للانتقال الى العالمي.

فعدا عن راتبه الكبير وقيمة صفقة انتقاله من باريس سان جيرمان، والتي بلغت قيمتها 90 مليون يورو، طلب نيمار منحه مكان اقامة فخم يحتوي بأقله على 25 غرفة نوم كاملة التجهيز، لتضمن له ولعائلته إقامة فاخرة وتوفير جميع وسائل الترفيه، كما اشترط أن تكون فيه قاعة اجتماعات يستعملها حين يحتاجها.

ومن ضمن طلبات نيمار أن يحتوي قصره على مسبح مساحته 40 متراً طولاً و10 أمتار عرضاً، و3 حمامات سونا.

وطلب نيمار من إدارة الهلال تأمين 5 موظفين بدوام كامل لتأمين خدمة المنزل، بالإضافة إلى سائقين متوفرين 24 ساعة يومياً.

ومن ضمن الطلبات الطريفة، هي أن تكون ثلاجة منزله مليئة بعصير “الأساي” و”غوارانا” بما أنهما الفاكهتان اللتان يفضلهما.

وكونه لن يشحن سياراته، فقد طلب تأمين 3 سيارات فاخرة باهظة الثمن، وهي بينتلي كونتيننتال جي بي، وأستون مارتن دي بي إكس وسيارة لامبورغيني هوراكان، كذلك عدداً من السيارات رباعية الدفع تسمح بتنقل عائلته وأصدقائه المقربين.

وكذلك، أن تدفع إدارة النادي جميع فواتير الفنادق والمطاعم وكافة الخدمات التي قد يحتاجها مع أفراد اسرته خلال تواجده في السعودية أو عند الاجازات.

واشترط أن يتقاضى 500 ألف يورو عن كل منشور دعائي على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنصر.