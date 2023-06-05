شاهد تصميم أسطول طيران الرياض الجديد بعد حصول الشركة على رمز RX من أياتا

حصلت الرياض Riyadh Air، شركة الطيران السعودية الجديدة على رمز آر إكس (RX ) من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا – IATA) خلال اجتماع في اسطنبول أمس، وجرى مؤخرا الكشف عن الهوية البصرية لأسطول طيران الرياض وكيف ستبدو طيارات الناقل الوطني الجديد وأوله طائرة طراز بوينغ 987-9.
ونشر حساب الناقل السعودي الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر يونيو 2023 صوراً عن تصميم الأسطول الجديد بلونه البنفسجي الأنيق.
تم اختيار اللون البنفسجي ليكون هوية الناقل الوطني الجديد ليعكس ألوان أزهار الخزامى التي تغمر أرض السعودية وظلال النيلي التي ترسم سماء الرياض.
يذكر أنه تم الإعلان عن تأسيس طيران الرياض في شهر مارس من قبل صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وتهدف شركة الطيران لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهةٍ حول العالم بحلول العام 2030، مع تقديم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة.
مدينة الرياض ستكون المركز الرئيس للعمليات التشغيلية للشركة ومنطلقاً لرحلاتها الجوية، وستسعى الشركة إلى امتلاك أسطول طائرات متطور وفق أحدث التقنيات الحديثة، وتبني أفضل معايير الاستدامة والسلامة المعتمدة عالمياً.