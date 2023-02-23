تشات جي بي تي للذكاء الاصطناعي بنسخة صينية قريباً؟

وصلت الضجة العالمية حول برنامج الدردشة “تشات جي بي تي” للذكاء الاصطناعي إلى الصين، مما أدى إلى دعم الأسهم في الشركات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي وتحفيز عدد من الشركات الصينية للإعلان عن مشاريع منافسة.

وعلى غرار “مايكروسوفت” و”جوجل”، فإن عمالقة التكنولوجيا الصينيين مثل “بايدو” و”علي بابا” وكذلك الشركات الناشئة الأصغر تعمل في مشاريع الذكاء الاصطناعي منذ سنوات.

وتركز روبوتات الدردشة في الصين في الغالب على التفاعلات الاجتماعية، في حين أن برنامج “تشات جي بي تي”، الذي يستند إلى كميات هائلة من البيانات للرد على مطالبات المستخدمين بطريقة تشبه الإنسان، يعمل بشكل أفضل في المهام الأكثر احترافية، مثل البرمجة وكتابة المقالات.

وفي ما يلي قائمة بشركات التكنولوجيا الصينية التي أصدرت مؤخراً إعلانات حول تقنية الذكاء الاصطناعي:

بايدو

قالت “بايدو” BAIDU في 7 شباط / فبراير إنها ستكمل الاختبار الداخلي لمشروع شبيه ببرنامج “تشات جي بي تي” يسمى “ارني بوت” “Ernie Bot” في آذار / مارس.

علي بابا

صرحت مجموعة “علي بابا” ALIBABA في 8 فبراير أنها تطور أداة على غرار “تشات جي بي تي” قيد الاختبار الداخلي حالياً. وقال عملاق التجارة الإلكترونية إن النماذج اللغوية الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي كانت مجالات التركيز منذ أن أسست معهد أبحاثها أكاديمية دامو في عام 2017.

تنسنت

قالت “تنسنت هولدينغز” Tencent Holdings في 9 فبراير إنها تجري بحثاً حول تقنية أداة “تشات جي بي تي” وستواصل الشركة الاستثمار في أبحاث الذكاء الاصطناعي بناءً على احتياطياتها التقنية الحالية في نموذج الأساس وخوارزميات التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية.

جيه دي.كوم

صرحت شركة التجارة الإلكترونية “جيه دي. كوم” JD.COM في 10 فبراير أنها تخطط لإطلاق منتج مشابه لـ “تشات جي بي تي” قالت إنه سيطلق عليه اسم “تشات جيه دي” ChatJD وسيهدف إلى خدمة الأعمال التجارية الأخرى.

تشاينا تليكوم

ذكرت وسائل الإعلام الصينية المحلية يوم 18 فبراير أن شركة “تشاينا تليكوم” CHINA TELECOM

تعمل على تطوير نسخة صناعية من “تشات جي بي تي” في مجال الاتصالات والتي ستستخدم الذكاء الاصطناعي في بعض وظائف خدمة العملاء.

نت ايز

تخطط شركة الألعاب “نت ايز” NetEase لنشر تقنية نماذج لغوية كبيرة لخدمة أعمالها التعليمية، كما قال مصدر مطلع على الشركة لوكالة رويترز في 8 فبراير.

360 سيكيوريتي تكنولوجي

قالت شركة 360 سيكيوريتي تكنولوجي Security Technology Inc 360 في 8 فبراير إنها تمتلك تقنية نموذج اللغة لكنها لا تستطيع إعطاء إشارة واضحة حول موعد إطلاق أي منتجات ذات صلة.

كوايشو تكنولوجي

أجرى تطبيق الفيديو القصير كوايشو تكنولوجي Kuaishou Technology بحثاً عن نماذج اللغات الكبيرة ، والتي سيستخدمها لتحسين منتجاته مثل خدمة العملاء بالذكاء الاصطناعي، كما أفادت صحيفة “ذا بايبر” المدعومة من الحكومة في 9 فبراير.

انسبور الكترونيك انفورميشن اندستري

قالت شركة انسبور الكترونيك انفورميشن اندستري Inspur Electronic Information Industry على موقع الويب الخاص بعلاقات المستثمرين إنها استثمرت منذ فترة طويلة في المحتوى المُنشئ بالذكاء الاصطناعي من الحساب والخوارزميات إلى تطبيق التكنولوجيا.

كونلون تيك

قالت شركة ألعاب الهاتف المحمول “كونلون تيك” Kunlun Tech ومقرها بكين إنها تخطط لإطلاق نسخة صينية من “تشات جي بي تي” هذا العام سيكون كودها مفتوح المصدر، حسب ما قالت الشركة على حساب WeChat يوم الخميس.

وقالت الشركة في بيان منفصل إنها ستقوم يوم الأربعاء بتضمين “تشات جي بي تي” في متصفح الويب “أوبرا” ومقره النرويج.