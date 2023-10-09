ترتيب الجامعات العربية 2024.. سيطرة سعودية وتألق لبناني وتراجع مصري

أصدر تقييم Times Higher Education ترتيب الجامعات العربية 2024، ضمن قائمة أفضل الجامعات في العالم لعام 2024، والذي ضم 1,904 جامعة من مختلف الدول والمناطق في 108 دولة.

واستند Times Higher Education في تقييمه على 18 مؤشرًا للأداء عبر 5 مجالات هي: التدريس وبيئة البحث وجودة البحث والصناعة والتوجه الدولي.

وقام تصنيف هذا العام بتحليل أكثر من 134 مليون اقتباس من خلال أكثر من 16.5 مليون منشور بحثي، وجمع 411,789 نقطة بيانات من أكثر من 2,673 مؤسسة قدمت بياناتها.

وتصدرت جامعة أكسفورد الترتيب للسنة الثامنة على التوالي، ولكن هناك تغييرات في ترتيب الجامعات الخمس الأولى، حيث تقدمت جامعة ستانفورد إلى المرتبة الثانية، لتتجاوز جامعة هارفارد التي تراجعت إلى المركز الرابع.

وارتقى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) مرتبتين ليأتي ثالثًا هذا العام، فيما هبطت جامعة كامبريدج إلى المركز الخامس، بعد أن كانت في المركز الثالث المشترك في العام الماضي.

وكان أعلى تصنيف جديد من نصيب جامعة القلب المقدس الكاثوليكية في إيطاليا، حيث تواجدت في الفئة 301-350، علما بأن معظم المؤسسات التي انضمت إلى التصنيف للمرة الأولى هذا العام تقع في منطقة آسيا.

ومثلت الولايات المتحدة أكبر نسبة تواجد في قائمة الأفضل في العالم بوجود 169 مؤسسة، وتمثل أيضًا أكبر نسبة في الـ200 الأولى (56 مؤسسة).

وبوجود 91 مؤسسة، أصبحت الهند الآن رابع أكبر دولة ممثلة، متجاوزة الصين (86 مؤسسة).

وانضمت 4 دول إلى التصنيف للمرة الأولى، وجميعها في أوروبا، هي: كوسوفو والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا وأرمينيا.

وفي مجال التدريس تصدرت جامعة ستانفورد، في حين تتصدر جامعتا أكسفورد وكامبريدج في بيئة البحث، أما مؤشر جودة البحث، الذي تم تغيير اسمه حديثًا إلى مؤشر الاقتباسات، فحصدت MIT المرتبة الأولى.

وحصدت جامعة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة على أعلى تصنيف في مجال التوجه الدولي.

ترتيب الجامعات العربية 2024

وعربيا سيطرت السعودية على النسبة الأكبر من الجامعات في قائمة أفضل 1000 جامعة، فيما تراجعت جامعات مصر للمؤخرة، وخرجت جامعتي القاهرة وعين شمس من القائمة ذاتها، وتقدمت 4 جامعات لبنانية.

وتتواجد 19 جامعة سعودية في قائمة أفضل 1000 مؤسسة على مستوى العالم، وتأتي مصر ثانيا بـ10 جامعات، ثم الإمارات (6)، ولبنان (4) والأردن (2)، وجامعة واحدة لكل من قطر وتونس وعمان والعراق.

ترتيب أفضل الجامعات العربية 2024

الترتيب العربي الترتيب العام اسم الجامعة عدد الطلاب الطلاب الدوليون نسبة النساء إلى الرجال 1 201-250 جامعة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 2,506 60% 51 : 49 2 201-250 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية 6,801 15% 8 : 92 3 251-300 جامعة خليفة، الإمارات العربية المتحدة 3,289 41% 58 : 42 4 251-300 جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية 60,540 3% 50 : 50 5 251-300 جامعة قطر، قطر 10,081 36% 77 : 23 6 301-350 جامعة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة 8,147 18% 74 : 26 7 351-400 جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة 12,848 51% 67 : 33 8 401-500 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية 42,107 3% 39 : 61 9 401-500 جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية 50,906 6% 43 : 57 10 401-500 جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز 5,982 11% 56 : 44 11 401-500 جامعة زايد، الإمارات العربية المتحدة 9,036 2% 87 : 13 12 501-600 جامعة الفيصل، المملكة العربية السعودية 3,274 32% 56 : 44 13 501-600 الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان 8,722 20% 49 : 51 14 501-600 جامعة بيروت العربية، لبنان 4,834 21% 45 : 55 15 501-600 جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية 32,078 16% 61 : 39 16 501-600 الجامعة اللبنانية الأمريكية، لبنان 7,100 17% 52 : 48 17 501-600 جامعة الطائف، المملكة العربية السعودية 36,059 3% 55 : 45 18 601-800 الجامعة الأمريكية في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة 4,737 74% 54 : 46 19 601-800 جامعة مصر اليابان للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، مصر 1,751 3% 32 : 68 20 601-800 جامعة حائل، المملكة العربية السعودية 19,400 3% 61 : 39 21 601-800 جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، المملكة العربية السعودية 23,781 4% 84 : 16 22 601-800 جامعة الأردن، الأردن 25,631 20% 69 : 31 23 601-800 جامعة الجوف، المملكة العربية السعودية 19,006 3% 64 : 36 24 601-800 جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، المملكة العربية السعودية 8,594 1% 51 : 49 25 601-800 جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية 26,740 2% 61 : 39 26 601-800 جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المملكة العربية السعودية 22,552 17% 100 : 0 27 601-800 جامعة السلطان قابوس، عمان 7,512 4% 50 : 50 28 601-800 جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية 35,180 7% 53 : 47 29 801-1000 جامعة الأزهر، مصر 269,733 9% 42 : 58 30 801-1000 جامعة الإسكندرية، مصر 205,777 4% 52 : 48 31 801-1000 الجامعة الأمريكية في القاهرة، مصر 6,034 4% 58 : 42 32 801-1000 جامعة أسوان، مصر 35,992 1% 51 : 49 33 801-1000 جامعة القاهرة، مصر 202,915 5% 60 : 40 34 801-1000 جامعة دمياط، مصر 32,299 1% 63 : 37 35 801-1000 جامعة جازان، المملكة العربية السعودية 23,176 4% 60 : 40 36 801-1000 جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الأردن 21,161 17% 56 : 44 37 801-1000 جامعة كفر الشيخ، مصر 72,606 2% 48 : 52 38 801-1000 جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية 29,628 2% 60 : 40 39 801-1000 الجامعة اللبنانية، لبنان 46,704 16% 70 : 30 40 801-1000 جامعة المنصورة، مصر 174,302 4% 50 : 50 41 801-1000 جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية 37,222 7% 62 : 38 42 801-1000 جامعة تبوك، المملكة العربية السعودية 31,635 2% 60 : 40 43 801-1000 جامعة التكنولوجيا، العراق 10,321 0% 46 : 54 44 801-1000 جامعة تونس المنار، تونس 21,302 6% 72 : 28 45 801-1000 جامعة الزقازيق، مصر 166,653 2% 52 : 48 ترتيب الجامعات العربية 2024