ترتيب الجامعات العربية 2024.. سيطرة سعودية وتألق لبناني وتراجع مصري

أصدر تقييم Times Higher Education ترتيب الجامعات العربية 2024، ضمن قائمة أفضل الجامعات في العالم لعام 2024، والذي ضم 1,904 جامعة من مختلف الدول والمناطق في 108 دولة.
واستند Times Higher Education في تقييمه على 18 مؤشرًا للأداء عبر 5 مجالات هي: التدريس وبيئة البحث وجودة البحث والصناعة والتوجه الدولي.
وقام تصنيف هذا العام بتحليل أكثر من 134 مليون اقتباس من خلال أكثر من 16.5 مليون منشور بحثي، وجمع 411,789 نقطة بيانات من أكثر من 2,673 مؤسسة قدمت بياناتها.
وتصدرت جامعة أكسفورد الترتيب للسنة الثامنة على التوالي، ولكن هناك تغييرات في ترتيب الجامعات الخمس الأولى، حيث تقدمت جامعة ستانفورد إلى المرتبة الثانية، لتتجاوز جامعة هارفارد التي تراجعت إلى المركز الرابع.
وارتقى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) مرتبتين ليأتي ثالثًا هذا العام، فيما هبطت جامعة كامبريدج إلى المركز الخامس، بعد أن كانت في المركز الثالث المشترك في العام الماضي.
وكان أعلى تصنيف جديد من نصيب جامعة القلب المقدس الكاثوليكية في إيطاليا، حيث تواجدت في الفئة 301-350، علما بأن معظم المؤسسات التي انضمت إلى التصنيف للمرة الأولى هذا العام تقع في منطقة آسيا.
ومثلت الولايات المتحدة أكبر نسبة تواجد في قائمة الأفضل في العالم بوجود 169 مؤسسة، وتمثل أيضًا أكبر نسبة في الـ200 الأولى (56 مؤسسة).
وبوجود 91 مؤسسة، أصبحت الهند الآن رابع أكبر دولة ممثلة، متجاوزة الصين (86 مؤسسة).
وانضمت 4 دول إلى التصنيف للمرة الأولى، وجميعها في أوروبا، هي: كوسوفو والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا وأرمينيا.
وفي مجال التدريس تصدرت جامعة ستانفورد، في حين تتصدر جامعتا أكسفورد وكامبريدج في بيئة البحث، أما مؤشر جودة البحث، الذي تم تغيير اسمه حديثًا إلى مؤشر الاقتباسات، فحصدت MIT المرتبة الأولى.
وحصدت جامعة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة على أعلى تصنيف في مجال التوجه الدولي.
ترتيب الجامعات العربية 2024
وعربيا سيطرت السعودية على النسبة الأكبر من الجامعات في قائمة أفضل 1000 جامعة، فيما تراجعت جامعات مصر للمؤخرة، وخرجت جامعتي القاهرة وعين شمس من القائمة ذاتها، وتقدمت 4 جامعات لبنانية.
وتتواجد 19 جامعة سعودية في قائمة أفضل 1000 مؤسسة على مستوى العالم، وتأتي مصر ثانيا بـ10 جامعات، ثم الإمارات (6)، ولبنان (4) والأردن (2)، وجامعة واحدة لكل من قطر وتونس وعمان والعراق.
ترتيب أفضل الجامعات العربية 2024
|الترتيب العربي
|الترتيب العام
|اسم الجامعة
|عدد الطلاب
|الطلاب الدوليون
|نسبة النساء إلى الرجال
|1
|201-250
|جامعة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
|2,506
|60%
|51 : 49
|2
|201-250
|جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية
|6,801
|15%
|8 : 92
|3
|251-300
|جامعة خليفة، الإمارات العربية المتحدة
|3,289
|41%
|58 : 42
|4
|251-300
|جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية
|60,540
|3%
|50 : 50
|5
|251-300
|جامعة قطر، قطر
|10,081
|36%
|77 : 23
|6
|301-350
|جامعة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة
|8,147
|18%
|74 : 26
|7
|351-400
|جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة
|12,848
|51%
|67 : 33
|8
|401-500
|جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية
|42,107
|3%
|39 : 61
|9
|401-500
|جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية
|50,906
|6%
|43 : 57
|10
|401-500
|جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز
|5,982
|11%
|56 : 44
|11
|401-500
|جامعة زايد، الإمارات العربية المتحدة
|9,036
|2%
|87 : 13
|12
|501-600
|جامعة الفيصل، المملكة العربية السعودية
|3,274
|32%
|56 : 44
|13
|501-600
|الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان
|8,722
|20%
|49 : 51
|14
|501-600
|جامعة بيروت العربية، لبنان
|4,834
|21%
|45 : 55
|15
|501-600
|جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية
|32,078
|16%
|61 : 39
|16
|501-600
|الجامعة اللبنانية الأمريكية، لبنان
|7,100
|17%
|52 : 48
|17
|501-600
|جامعة الطائف، المملكة العربية السعودية
|36,059
|3%
|55 : 45
|18
|601-800
|الجامعة الأمريكية في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة
|4,737
|74%
|54 : 46
|19
|601-800
|جامعة مصر اليابان للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، مصر
|1,751
|3%
|32 : 68
|20
|601-800
|جامعة حائل، المملكة العربية السعودية
|19,400
|3%
|61 : 39
|21
|601-800
|جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، المملكة العربية السعودية
|23,781
|4%
|84 : 16
|22
|601-800
|جامعة الأردن، الأردن
|25,631
|20%
|69 : 31
|23
|601-800
|جامعة الجوف، المملكة العربية السعودية
|19,006
|3%
|64 : 36
|24
|601-800
|جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، المملكة العربية السعودية
|8,594
|1%
|51 : 49
|25
|601-800
|جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية
|26,740
|2%
|61 : 39
|26
|601-800
|جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المملكة العربية السعودية
|22,552
|17%
|100 : 0
|27
|601-800
|جامعة السلطان قابوس، عمان
|7,512
|4%
|50 : 50
|28
|601-800
|جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية
|35,180
|7%
|53 : 47
|29
|801-1000
|جامعة الأزهر، مصر
|269,733
|9%
|42 : 58
|30
|801-1000
|جامعة الإسكندرية، مصر
|205,777
|4%
|52 : 48
|31
|801-1000
|الجامعة الأمريكية في القاهرة، مصر
|6,034
|4%
|58 : 42
|32
|801-1000
|جامعة أسوان، مصر
|35,992
|1%
|51 : 49
|33
|801-1000
|جامعة القاهرة، مصر
|202,915
|5%
|60 : 40
|34
|801-1000
|جامعة دمياط، مصر
|32,299
|1%
|63 : 37
|35
|801-1000
|جامعة جازان، المملكة العربية السعودية
|23,176
|4%
|60 : 40
|36
|801-1000
|جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الأردن
|21,161
|17%
|56 : 44
|37
|801-1000
|جامعة كفر الشيخ، مصر
|72,606
|2%
|48 : 52
|38
|801-1000
|جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية
|29,628
|2%
|60 : 40
|39
|801-1000
|الجامعة اللبنانية، لبنان
|46,704
|16%
|70 : 30
|40
|801-1000
|جامعة المنصورة، مصر
|174,302
|4%
|50 : 50
|41
|801-1000
|جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية
|37,222
|7%
|62 : 38
|42
|801-1000
|جامعة تبوك، المملكة العربية السعودية
|31,635
|2%
|60 : 40
|43
|801-1000
|جامعة التكنولوجيا، العراق
|10,321
|0%
|46 : 54
|44
|801-1000
|جامعة تونس المنار، تونس
|21,302
|6%
|72 : 28
|45
|801-1000
|جامعة الزقازيق، مصر
|166,653
|2%
|52 : 48