محمد علي by محمد علي

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ترتيب الجامعات العربية 2024.. سيطرة سعودية وتألق لبناني وتراجع مصري

تصنيف جديد للجامعات حول العالم، يضع 19 جامعة سعودية ضمن الأفضل عربيا.

محمد علي by محمد علي
جامعة أبوظبي
جامعة أبوظبي

أصدر تقييم Times Higher Education ترتيب الجامعات العربية 2024، ضمن قائمة أفضل الجامعات في العالم لعام 2024، والذي ضم 1,904 جامعة من مختلف الدول والمناطق في 108 دولة.

واستند Times Higher Education في تقييمه على 18 مؤشرًا للأداء عبر 5 مجالات هي: التدريس وبيئة البحث وجودة البحث والصناعة والتوجه الدولي.

وقام تصنيف هذا العام بتحليل أكثر من 134 مليون اقتباس من خلال أكثر من 16.5 مليون منشور بحثي، وجمع 411,789 نقطة بيانات من أكثر من 2,673 مؤسسة قدمت بياناتها.

وتصدرت جامعة أكسفورد الترتيب للسنة الثامنة على التوالي، ولكن هناك تغييرات في ترتيب الجامعات الخمس الأولى، حيث تقدمت جامعة ستانفورد إلى المرتبة الثانية، لتتجاوز جامعة هارفارد التي تراجعت إلى المركز الرابع.

وارتقى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) مرتبتين ليأتي ثالثًا هذا العام، فيما هبطت جامعة كامبريدج إلى المركز الخامس، بعد أن كانت في المركز الثالث المشترك في العام الماضي.

وكان أعلى تصنيف جديد من نصيب جامعة القلب المقدس الكاثوليكية في إيطاليا، حيث تواجدت في الفئة 301-350، علما بأن معظم المؤسسات التي انضمت إلى التصنيف للمرة الأولى هذا العام تقع في منطقة آسيا.

ومثلت الولايات المتحدة أكبر نسبة تواجد في قائمة الأفضل في العالم بوجود 169 مؤسسة، وتمثل أيضًا أكبر نسبة في الـ200 الأولى (56 مؤسسة).

وبوجود 91 مؤسسة، أصبحت الهند الآن رابع أكبر دولة ممثلة، متجاوزة الصين (86 مؤسسة).

وانضمت 4 دول إلى التصنيف للمرة الأولى، وجميعها في أوروبا، هي: كوسوفو والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا وأرمينيا.

وفي مجال التدريس تصدرت جامعة ستانفورد، في حين تتصدر جامعتا أكسفورد وكامبريدج في بيئة البحث، أما مؤشر جودة البحث، الذي تم تغيير اسمه حديثًا إلى مؤشر الاقتباسات، فحصدت MIT المرتبة الأولى.

وحصدت جامعة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة على أعلى تصنيف في مجال التوجه الدولي.

ترتيب الجامعات العربية 2024

وعربيا سيطرت السعودية على النسبة الأكبر من الجامعات في قائمة أفضل 1000 جامعة، فيما تراجعت جامعات مصر للمؤخرة، وخرجت جامعتي القاهرة وعين شمس من القائمة ذاتها، وتقدمت 4 جامعات لبنانية.

وتتواجد 19 جامعة سعودية في قائمة أفضل 1000 مؤسسة على مستوى العالم، وتأتي مصر ثانيا بـ10 جامعات، ثم الإمارات (6)، ولبنان (4) والأردن (2)، وجامعة واحدة لكل من قطر وتونس وعمان والعراق.

ترتيب أفضل الجامعات العربية 2024

الترتيب العربيالترتيب العاماسم الجامعةعدد الطلابالطلاب الدوليوننسبة النساء إلى الرجال
1201-250جامعة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة2,50660%51 : 49
2201-250جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية6,80115%8 : 92
3251-300جامعة خليفة، الإمارات العربية المتحدة3,28941%58 : 42
4251-300جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية60,5403%50 : 50
5251-300جامعة قطر، قطر10,08136%77 : 23
6301-350جامعة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة8,14718%74 : 26
7351-400جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة12,84851%67 : 33
8401-500جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية42,1073%39 : 61
9401-500جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية50,9066%43 : 57
10401-500جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز5,98211%56 : 44
11401-500جامعة زايد، الإمارات العربية المتحدة9,0362%87 : 13
12501-600جامعة الفيصل، المملكة العربية السعودية3,27432%56 : 44
13501-600الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان8,72220%49 : 51
14501-600جامعة بيروت العربية، لبنان4,83421%45 : 55
15501-600جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية32,07816%61 : 39
16501-600الجامعة اللبنانية الأمريكية، لبنان7,10017%52 : 48
17501-600جامعة الطائف، المملكة العربية السعودية36,0593%55 : 45
18601-800الجامعة الأمريكية في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة4,73774%54 : 46
19601-800جامعة مصر اليابان للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، مصر1,7513%32 : 68
20601-800جامعة حائل، المملكة العربية السعودية19,4003%61 : 39
21601-800جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، المملكة العربية السعودية23,7814%84 : 16
22601-800جامعة الأردن، الأردن25,63120%69 : 31
23601-800جامعة الجوف، المملكة العربية السعودية19,0063%64 : 36
24601-800جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، المملكة العربية السعودية8,5941%51 : 49
25601-800جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية26,7402%61 : 39
26601-800جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المملكة العربية السعودية22,55217%100 : 0
27601-800جامعة السلطان قابوس، عمان7,5124%50 : 50
28601-800جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية35,1807%53 : 47
29801-1000جامعة الأزهر، مصر269,7339%42 : 58
30801-1000جامعة الإسكندرية، مصر205,7774%52 : 48
31801-1000الجامعة الأمريكية في القاهرة، مصر6,0344%58 : 42
32801-1000جامعة أسوان، مصر35,9921%51 : 49
33801-1000جامعة القاهرة، مصر202,9155%60 : 40
34801-1000جامعة دمياط، مصر32,2991%63 : 37
35801-1000جامعة جازان، المملكة العربية السعودية23,1764%60 : 40
36801-1000جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الأردن21,16117%56 : 44
37801-1000جامعة كفر الشيخ، مصر72,6062%48 : 52
38801-1000جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية29,6282%60 : 40
39801-1000الجامعة اللبنانية، لبنان46,70416%70 : 30
40801-1000جامعة المنصورة، مصر174,3024%50 : 50
41801-1000جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية37,2227%62 : 38
42801-1000جامعة تبوك، المملكة العربية السعودية31,6352%60 : 40
43801-1000جامعة التكنولوجيا، العراق10,3210%46 : 54
44801-1000جامعة تونس المنار، تونس21,3026%72 : 28
45801-1000جامعة الزقازيق، مصر166,6532%52 : 48
ترتيب الجامعات العربية 2024
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