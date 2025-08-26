ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي رغم ميل كفة التبادل التجاري الرقمي بـ 109 مليارات دولار

فيما يتزايد العجز التجاري الرقمي للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة، يهدد ترامب بفرض قيود على الصادرات ورسوم على التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات رداً على ضرائب الخدمات الرقمية. وانتقد الاتحاد الأوروبي الإدعاءات ضد الإجراءات التنظيمية في المجال الرقمي والزعم الأمريكي بأنها غير منصفة، وذلك عقب من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على الدول التي لديها ضرائب على الخدمات الرقمية. وذكرت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينهو للصحفيين، الثلاثاء في بروكسل: “إنه حق سيادي للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في تنظيم أنشطتنا الاقتصادية على أراضينا بما يتوافق مع قيمنا الديمقراطية”. وتتمتع الولايات المتحدة بفائض كبير ومتزايد في تجارة الخدمات الرقمية مع الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يتجاوز 100 مليار يورو (حوالي 109 مليارات دولار) في عام 2025. وينشأ هذا العجز في المقام الأول من هيمنة شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في مجالات مثل الخدمات السحابية والبرمجيات وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، حيث تستورد أوروبا من الولايات المتحدة خدمات رقمية أكثر بكثير مما تصدره إليها. وبالمقارنة، بلغ العجز الرقمي لليابان مع الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا بلغ 6.46 تريليون ين (حوالي 43 مليار دولار) في عام 2024، مدفوعًا بالمثل بالاعتماد على الخدمات الرقمية الأمريكية ونقص البدائل المحلية. وبالتالي، فإن العجز الرقمي للاتحاد الأوروبي يزيد عن ضعف حجم عجز اليابان مع الولايات المتحدة. ويمثل هذا الخلل الرقمي مصدر قلق كبير للاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى اتخاذ تدابير لتعزيز قدرته التنافسية الرقمية وتقليل الاعتماد الاستراتيجي على مقدمي التكنولوجيا الأمريكيين، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية المحتملة والاستثمار في نظامه البيئي التكنولوجي المحلي.

