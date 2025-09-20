ترامب يطلق تأشيرات للشركات بمليوني دولار وتأشيرة بلاتينية للأثرياء بـ 5 ملايين دولار

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأشيرة البطاقة الذهبية لقاء مليون دولار، وتأشيرة بلاتينية مقابل 5 ملايين دولار فيما يعد تحولاً جذرياً في برامج الإقامة القائمة على الثروة في نظام الهجرة الأمريكي، مع متطلبات مالية كبيرة للأفراد والشركات على حد سواء. و يمكن للأفراد الحصول على الإقامة الأمريكية بدفع مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى رسوم المعالجة وفحص وزارة الأمن الداخلي فيما يمكن للشركات رعاية الموظفين الأجانب من خلال “البطاقة الذهبية للشركات” مقابل مليوني دولار أمريكي لكل موظف، و ستحل البطاقة الذهبية محل فئتي EB-1 وEB-2 الحاليتين للمتقدمين ذوي المهارات العالية أو القدرات الاستثنائية. و- يزعم ترامب أن هذه المبادرة ستجمع مليارات الدولارات لخفض الضرائب وسداد الديون الأمريكية

التأشيرة البلاتينية

تبلغ تكلفة بطاقة التأشيرة البلاتينية 5 ملايين دولار أمريكي، وتتيح الإقامة لمدة تصل إلى 270 يومًا سنويًا في الولايات المتحدة، مع إعفاء من الضرائب الأمريكية على الدخل المكتسب من الخارج، وذلك بشرط موافقة الكونجرس. وتُوصف بطاقة التأشيرة البلاتينية بأنها خيار تأشيرة أكثر حصرية، وهي غير متاحة بعد.

تغييرات تأشيرة H-1B،

أصدر ترامب، بشكل منفصل، أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا سنوية قدرها 100,000 دولار أمريكي على تأشيرات العمال H-1B، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف شركات التكنولوجيا والتوظيف الأمريكية التي توظف مواهب أجنبية. وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من خطة ترامب الأوسع لإصلاح نظام الهجرة إلى الولايات المتحدة، مع التركيز على جذب المتقدمين الأثرياء وزيادة الإيرادات الحكومية.ويقدر المسؤولون أن المبادرات الجديدة يمكن أن تُدرّ أكثر من 100 مليار دولار أمريكي على الولايات المتحدة على الرغم من أن الهدف من هذه الخطوة هو جذب الأفراد ذوي الثروات الكبيرة والاستثمار، إلا أن خبراء الهجرة يقولون إن عدد المتقدمين المؤهلين محدود.

