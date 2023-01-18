تذكرة فوق الخيال.. المزاد يرسو على رجل أعمال سعودي دفع 10 ملايين ريال

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن فوز رجل الأعمال مشرف الغامدي، بمزاد تذكرة “فوق الخيال” الخاصة بمباراة فريق نجوم النصر والهلال وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي التي تقام الخميس، على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض للفوز بكأس موسم الرياض 2023.

ورسا المزاد على الغامدي بعدما دفع 10 ملايين ريال سعودي أي ما يعادل 2 مليون و662 ألفا و396 دولار أميركي، علماً أن المبلغ سيذهب إلى منصة إحسان الخيرية.

بارك آل الشيخ عبر تويتر لصاحب تذكرة “فوق الخيال” قائلاً: “مبروك اخي مشرف الغامدي … عشرة مليون ريال للخير ومنصة احسان … وفوزك بتذكرة فوق الخيال وجهز نفسك برنامجنا يبدأ من غدا ان شاءالله… وفي ميزان حسناتك يارب”.

وكان آل الشيخ أعلن عن إطلاق مزاد عالمي على تذكرة وحيدة “فوق الخيال” بدأ بمليون ريال لحضور مواجهة كأس موسم الرياض. ويرجح أنها أغلى تذكرة لمباراة كرة القدم تم شراؤها على الإطلاق.

مبروك اخوي مشرف الغامدي … عشرة مليون ريال للخير ومنصة احسان … وفوزك بتذكرة فوق الخيال وجهز نفسك برنامجنا يبدأ من بكرة ان شاءالله… وفي ميزان حسناتك يارب ❤️?? pic.twitter.com/ctBiXu9UpA — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 17, 2023

ريع فوق الخيال لمنصة إحسان الخيرية

وشكرت منصة إحسان، في تغريدة على تويتر “مشرف الغامد على مبادرته بالتبرع لتذكرة فوق الخيال بمبلغ 10 مليون ريال التي يعود ريعها إلى مستفيدي المنصة”.

جزيل الشكر للأستاذ (مشرف الغامدي) @mushref999

على مبادرته بالتبرع لتذكرة فوق الخيال بمبلغ (10,000,000) ريال التي يعود ريعها إلى مستفيدي #منصة_إحسان

تقبل الله صالح أعمالكم وجزيل إحسانكم. pic.twitter.com/FawimgxRjq — منصة إحسان (@EhsanSA) January 17, 2023

وستتيح تذكرة “فوق الخيال” لرجل الأعمال العقاري فرصة مقابلة اللاعبين والذهاب إلى غرف تغيير الملابس وحضور التتويج ومزايا أخرى.

وتشمل مزايا التذكرة على المزايا التالية:

فرصة لقاء نجوم الفريقين ومن بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار

حضور حفل الافتتاح

مقعد في صالة كبار الشخصيات

الدخول لغرف تغيير الملابس للفريقين يوم المباراة

حضور حفل تتويج الفائز بكأس موسم الرياض من أرض الملعب

التقاط صور مع اللاعبين

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة كونها ستجمع من جديد أسطورتي كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الضيف، والبرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثاً للزعيم.

وستمثل المباراة أول مواجهة بين رونالدو ضد غريمه ميسي منذ تسجيل اللاعب البرتغالي هدفين في فوز يوفنتوس 3-0 على برشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في كانون الأول/ديسمبر 2020.

وستكون المباراة الظهور الأول لصاروخ ماديرا على الأراضي السعودية كونه حرم من المشاركة في أول مباراتين مع النصر لتنفيذه عقوبة تعرض لها خلال وجوده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وسيحمل رونالدو شارة قيادة فريق نجوم النصر والهلال وفقاً لما أعلنه رئيس الهيئة العامة للترفيه.