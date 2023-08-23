بيل غيتس الأغنى بين أصحاب المليارات نقداً

أظهر تقرير أعدته وكالة “بلومبرغ” حول مؤشر الأشخاص الأكثر ثراء من حيث السيولة النقدية، أن الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت بيل غيتس لا يزال يحتفظ بلقب أغنى شخص في العالم، إذ تبلغ ثروته النقدية حوالي 61.3 مليار دولار.

وبحسب المؤشر فإن القدرة النقدية لبيل غيتس تبلغ قرابة نصف اجمالي ثروته البالغة 126 مليار دولار.

وعلى الرغم من تصدره لقائمة الأغنى في العالم، بثروة تقدر بـ230 مليار دولار، إلا أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك منصة “اكس” المعروفة سابقة باسم “تويتر” وشركة “تسلا” خارج القائمة لأصحاب “الكاش”.

غالبية ثروة غيتس مستمدة من شركته التي أسسها “Cascade Investment”، وهي شركة قابضة تم إنشاؤها باستخدام عائدات مبيعات أسهم “مايكروسوفت” وأرباحها.

وبناءً على تحليل بيانات “بلومبرغ”، تلقى غيتس أكثر من 56 مليار دولار من الأسهم والأرباح من “مايكروسوفت” وشركات أخرى، بما في ذلك 3.3 مليار دولار من “مايكروسوفت” في عام 2004، والتي تبرع بها لمؤسسته الخيرية.

ويمتلك نحو 1.4% من شركة “مايكروسوفت”، أكبر شركة لتصنيع البرمجيات في العالم، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة. لقد استقال من منصبه كمدير لشركة “مايكروسوفت” في آذار/مارس 2020.

لاري إليسون

بينما يعد الشريك المؤسس، والرئيس التنفيذي لشركة “أوراكل” ثاني أغنى المليارديرات، حيث يمتلك قدرة نقدية تقدّر بنحو 20.6 مليار دولار، وفقاً لمؤشر “بلومبرغ للمليارديرات”.

جيف بيزوس

اشترى الشريك المؤسس لـ “أمازون”، جيف بيزوس، مؤخراً يختاً شراعياً عملاقاً تقدّر قيمته بـ 500 مليون دولار، فيما يحتفظ بسيولة نقدية تصل إلى 13.3 مليار دولار.

برنارد أرنو

يمتلك ثاني أغنى شخص في العالم في اجمالي حجم الثروة، برنارد أرنو مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “LVMH”، سيولة نقدية بقيمة 12.7 مليار دولار، من إجمالي ثروته البالغة 184 مليار دولار.

غوغل

فيما يمتلك سيرجي برين، ولاري بيج الشريكين المؤسسين لـ “غوغل”، قدرة نقدية تبلغ 15.7، و15.6 مليار دولار على التوالي.