أعلنت شركة بيبسي كولا مصر، حديثاً، عن رفعها سعر عبوة 1.5 لتر وعبوة 2.5 لتر وعبوة 2.4 لتر بنحو جنيهين إلى جنيهين ونصف الجنيه.

وأوضحت الشركة في بيان أن الزيادة الجديدة على عبوات بيبسي كبيرة الحجم 1.5 لتر و2.4 لتر و2.5 لتر، سيبدأ تطبيقها بداية من 1 يونيو/حزيران 2023.

وأضافت أن قرار زيادة سعر عبوات بيبسي كبيرة الحجم يأتي بعد إخطار وزارة التموين ووفق القانون المصري.

ولم يذكر بيان شركة بيبسي الأسباب التي دفعتها إلى رفع أسعارها.

وكانت الشركة رفعت في مطلع أبريل/نيسان الماضي سعر الزجاجة البلاستيك سعة 2.45 و2.5 لتر بقيمة 1.5 جنيه بالأسواق، كما رفعت سعر زجاجة بلاستيك 2.45 و2.5 لتر إلى 19.5 جنيه مقابل 18 جنيهاً، قبل الزيادة.