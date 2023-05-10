سيرجيو بوسكيتس ينهي علاقة استمرت 15 عاماً مع برشلونة.. أين سيتجه؟

أعلن قائد ولاعب وسط برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم سيرجيو بوسكيتس الأربعاء أنه سيرحل هذا الصيف بنهاية عقده في حزيران/يونيو المقبل، منهيا حقبة ناجحة جدا في صفوف النادي الكاتالوني.

وفتح خبر انهاء بوسكيتس لعلاقته ببرشلونة الباب على مصرعيه أمام الأنباء التي تحدثت عن إمكانية انتقاله إلى نادي الهلال السعودي، الذي ارتبط خلال الأيام الماضية بنجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبمدرب الفريق الكتالوني ومنتخب إسبانيا السابق لويس إنريكي.

وقال بوسكيتس البالغ من العمر 34 عاما في شريط فيديو نشره اللاعب والنادي الكاتالوني على إنستغرام تكريما له “مرحبا أيها الجماهير. حان الوقت للإعلان عن أن هذا هو موسمي الأخير مع برشلونة”.

وأضاف نجل كارليس حارس مرمى النادي الكاتالوني في التسعينيات “لقد كانت رحلة لا تُنسى. منذ أن كنت طفلا أتيت إلى هنا لمتابعة المباريات أو مشاهدتها على التلفزيون. لطالما حلمت باللعب بهذا القميص وفي هذا الملعب والواقع تجاوز كل أحلامي”.

وتابع “لم أكن لأصدقكم لو قلتم لي عندما وصلت كلاعب شاب إنني سألعب 15 موسما في أفضل ناد في العالم. نادي حياتي الذي كنت وسأظل دائمًا مشجعًا وعضوًا ولاعبًا وقائدا وتجاوز (خوض) 700 مباراة”.

وأردف قائلا “لقد كان الدفاع عن هذا القميص وتمثيله لسنوات عدة شرفًا وحلمًا ومصدر فخر وكان يعني كل شيء”.

وختم شريط الفيديو بقوله “أن تكون من مشجعي برشلونة هو أفضل شيء على الإطلاق”.

انضم بوسكيتس إلى صفوف شباب برشلونة في 2005، قبل أن يخوض أول ظهور له في الدوري الإسباني في عام 2008 واستمر معه 15 موسما توج معه خلالها بدوري أبطال أوروبا اعوام 2009 و2011 و2015، وثمانية ألقاب في الليغا وسبعة في كأس الملك ومثلها في الكأس السوبر المحلية وثلاثة كؤوس عالمية للأندية ومثلها في الكأس السوبر الأوروبية.

خاض 719 مباراة مع النادي حتى الآن، متجاوزًا أندريس إنييستا خلال موسم 2021-2022 وبات ثالثا في قائمة الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ النادي الكاتالوني خلف الارجنتيني ليونيل ميسي وتشافي هرنانديس.

شارك في 39 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم وبات قريبا من التتويج بلقبه التاسع في الليغا حيث يبتعد برشلونة بفارق 13 نقطة عن مطارده المباشر أتلتيكو مدريد قبل خمس مراحل من نهاية الموسم.

وتوج بوسكيتس أيضا بلقب كأس العالم عام 2010 وكأس أوروبا عام 2012 مع إسبانيا.

ولم يكشف بوسكيتس عن وجهته المقبلة، لكن وسائل إعلام إسبانية أشارت إلى أنه قد ينتقل إلى الدفاع عن ألوان أحد الأندية في المملكة العربية السعودية حيث يلعب البرتغالي كريستيانو رونالدو حاليا (النصر).

وأبدى مدرب النادي الكاتالوني تشافي الذي لعب إلى جوار بوسكيتس لسنوات، رغبته في بقائه حتى الموسم المقبل.

وقالت مصادر صحفية متعدد أن بوسكيتس قد ينتقل إلى اللعب في الدوري الأميركي وتحديدا الى صفوف إنتر ميامي المملوك من النجم الانكليزي السابق ديفيد بيكهام.