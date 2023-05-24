بورصة وول ستريت تهوي بعد نشر صورة بالذكاء الاصطناعي لانفجار قرب البنتاجون

انخفضت بورصة الأسهم في وول ستريت عقب نشر صورة لانفجار قرب البنتاجون لكنها تعافت واستردت الخسائر بعد أن تبين أن الصورة مزيفة ومولدة بالذكاء الاصطناعي وقد نشرتها حسابات موثقة على تويتر.

وصوب تقرير لـ سي إن إن على تويتر على أن الصورة تم نشرها من حسابات تويتر التي تحمل علامة التوثيق الزرقاء ونشرت الصورة الزائفة التي تُظهر انفجارًا بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الاثنين، مما تسبب في حدوث ارتباك، وانخفاض مؤقت في سوق الأسهم، وأكد مسؤولون في وقت لاحق عدم صحة الحادث. ونقلت وكالة الأنباء أسوشيتد برس أن الخبراء أكدوا أن الصورة التي انتشرت بسرعة تحمل مؤشرات تزوير بأدوات الذكاء الاصطناعي ، ويبرز انتشارها السريع على الفوضى التي يمكن أن تحدثها برامج الذكاء الاصطناعي المتطور والتي أصبح الوصول إليها أسهل من أي وقت مضى.

وتضخم مفعول الصورة المزيفة بسبب توقيت نشرها الصورة بعد وقت قليل من افتتاح سوق الأسهم الأمريكية للتداول في الساعة 9:30 صباحًا مما تسبب بموجة هبوط سريعة.

وانخفض مؤشر S&P 500 لفترة وجيزة بنسبة 0.3 ٪ حيث أعيد نشر الصورة المزيفة من قبل حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الاستثمارية المشهورة لدى المتداولين اليوميين.

كما تحركت استثمارات أخرى بطرق تحدث عادة عندما يدخل الخوف إلى السوق. على سبيل المثال ، بدأت أسعار سندات الخزانة الأمريكية والذهب في الارتفاع لفترة وجيزة ، مما يشير إلى أن المستثمرين كانوا يبحثون عن مكان أكثر أمانًا لإيداع أموالهم.

دفع الانتشار السريع للصورة إدارة إطفاء مقاطعة أرلينغتون إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة تلك الشائعات ونفيها.

@PFPAOfficial and the ACFD are aware of a social media report circulating online about an explosion near the Pentagon. There is NO explosion or incident taking place at or near the Pentagon reservation, and there is no immediate danger or hazards to the public. pic.twitter.com/uznY0s7deL — Arlington Fire & EMS (@ArlingtonVaFD) May 22, 2023



