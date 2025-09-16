بنوك إماراتية تبدأ بإتلاف تلقائي لبطاقات الصراف الآلي لدى استخدامها من قبل الغير

أفاد مصدر مصرفي لمحرر أريبيان بزنس أن جهاز الصراف الآلي التابع للبنك الذي سحب البطاقة وأوقف عملية السحب، وهو أحد البنوك الكبرى في الإمارات، بدأ بتطبيق ميزة التعرف على الوجه وإتلاف بطاقة الصراف الآلي تلقائياً لدى محاولة سحب النقود من قبل شخص غير صاحب البطاقة بهدف منع السرقة لدى وقوع البطاقة بيد غير أصحابها. ومن خلال الكاميرات في أجهزة السحب الآلي أصبح بإمكان البنوك اعتماد برمجيات التعرف على الوجه للتحقق من مستخدمي بطاقات البنك لسحب النقود. ويلفت كريستوف كوستر، الرئيس التنفيذي لـ”رؤيا“، أول بنك إسلامي رقمي في الإمارات العربية المتحدة، قائلاً:” جرّبت العديد من البنوك والدول بالفعل أو طبّقت تقنية الكشف بالكاميرات في أجهزة الصراف الآلي. على سبيل المثال، في سنغافورة، أدخل بنك OCBC خاصية التحقق من الوجه المرتبطة بنظام الهوية الرقمية الوطني، مما يسمح للعملاء بالوصول إلى الخدمات دون الحاجة إلى بطاقة. وفي إسبانيا، أطلق بنك CaixaBank أجهزة صراف آلي مزودة بتقنية التعرف على الوجه تتيح للمستخدمين المسجلين سحب النقود دون إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN). تُظهر هذه المبادرات فعالية هذه التقنية، لكنها تُسلّط الضوء أيضًا على التحديات – فالدقة تعتمد بشكل كبير على الإضاءة، ويتطلب الكشف عن حيوية البيانات منعًا للانتحال، ويجب أن يكون العملاء على دراية بكيفية التقاط بياناتهم البيومترية وتخزينها.”

كريستوف كوستر، الرئيس التنفيذي لـ”رؤيا

ويضيف قائلاً: في “رؤيا”، نؤمن بأن التكنولوجيا يجب أن ترافق دائمًا العادات المصرفية الآمنة. يتمثل نهجنا في تشجيع العملاء على عدم مشاركة بطاقات الخصم أو الائتمان الخاصة بهم، حتى مع العائلة أو الأصدقاء. بدلاً من ذلك، نُسهّل فتح حسابات مجانية لأفراد العائلة – بما في ذلك حسابات الأطفال – ليتمكن كل فرد من الوصول إلى أمواله بأمان باستخدام بطاقته الخاصة. ولمزيد من الأمان، تتطلب جميع عمليات الإيداع النقدي في أجهزة الصراف الآلي التابعة لـ”رؤيا” التحقق من الهوية الإماراتية، بينما تُحفظ عمليات السحب بواسطة بطاقة العميل ورقم التعريف الشخصي (PIN) الخاصين به، واللذين يتحكم فيهما عبر تطبيق “رؤيا”. هذا التوازن بين التثقيف والراحة والأمان يضمن لعملائنا إجراء معاملاتهم المصرفية بثقة، ويمنحنا مرونةً في تقييم التقنيات الجديدة، مثل تقنية الكشف عن الكاميرات، مع تطورها.