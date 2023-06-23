بنك أبوظبي التجاري يحصل على وسام الأثر المجتمعي

حصل بنك أبوظبي التجاري على تكريم رفيع المستوى من حكومة دولة الإمارات، تثميناً لجهوده الواسعة وسجله الحافل والمتميّز في مجال الاستدامة والأثر المجتمعي، حيث حصد وسام الأثر المجتمعي (الفئة البلاتينية) المُقدّم من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (“مجرى”).

ويُشكل وسام الأثر المجتمعي علامة وطنية للمسؤولية المجتمعية، لتقييم واعتماد وتكريم الشركات والمنشآت الرائدة في الدولة، تقديراً لنشاطاتها في مجال الأثر المستدام، وبما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والأولويات الوطنية.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفل التكريم، حيث كان بنك أبوظبي التجاري من بين 16 جهة إماراتية رائدة حصلت على هذا الوسام المرموق.

وفي هذه المناسبة، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: “تماشياً مع مبادرة عام الاستدامة بدولة الإمارات 2023، تتبنّى حكومة الإمارات أجندة أعمال وطنية شاملة تتضمن عدة محاور رئيسية، أهمها الحد من الانبعاثات الكربونية وتنويع الاقتصاد وتحقيق الشمول والدمج المجتمعي، إلى جانب المساهمة بدور دولي محوري في جهود مكافحة التغير المناخي عبر استضافة مؤتمر الأطراف كوب 28. وتتبنى مؤسسات القطاع الخاص دوراً أساسياً في تحقيق هذه الأهداف، وخاصة على صعيد كبرى المؤسسات المالية التي تحقق أثراً واسعاً في هذا المجال. ويفخر بنك أبوظبي التجاري بهذا التكريم المرموق المقدم من ’الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية’، فهو دليل ملموس على جهودنا الدؤوبة في مجالات الاستدامة والأثر المجتمعي. ولأننا نضع ممارسات الاستدامة في صميم استراتيجيتنا المؤسسية، فقد أثبت بنك أبوظبي التجاري التزامه الراسخ بإحداث أثر إيجابي ينعكس على المجتمع بأسره”.

وقد اعتمد بنك أبوظبي التجاري نهجاً شاملاً نحو تطبيق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وبما يرسّخ الروابط القوية بين البيئة والمجتمعات والسياسات العامة والنمو الاقتصادي والشمول المالي.

وكان بنك أبوظبي التجاري قد اعتمد خلال العام الماضي سياسة الاستدامة للمجموعة وأطلق سياسة إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، كما قام بإصدار سندات خضراء للمرة الأولى على الإطلاق، دعماً لتمويل المشروعات المتخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة. فضلاً عن ذلك، أحرز البنك تقدماً قوياً وملموساً في مجال التوطين، حيث تشكل الكوادر الإماراتية 38% من القوة العاملة لدى البنك، كما واصل البنك تعزيز دعمه لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تضم قاعدة عملائه حالياً أكثر من 65 ألف عميل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر.

ويحظى بنك أبوظبي التجاري بأعلى معدلات التقييم وفقاً لاثنتين من أشهر وكالات تصنيف ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مقارنةً بمجموعة متنوعة من المصارف الإقليمية الرائدة، وهما مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ووكالة التصنيف الرائدة عالمياً “ساستيناليتيكس”.