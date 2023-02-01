بعد انسحاب الهند.. الفيفا تتوقع فوز السعودية باستضافة كأس آسيا 2027

توقع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو فوز الملف السعودي باستضافة كأس آسيا 2027 لكرة القدم.

وقال إنفانتينو “سنشهد اليوم اختيار الدولة المستضيفة لكأس أمم آسيا 2027 وأتوقع أن تكون السعودية”.

وجاء ذلك بعد انسحاب الهند ليكون الملف السعودي هو المرشح الوحيد لاستضافة كأس آسيا 2027.

وسيكون كأس آسيا 2027 النسخة التاسعة عشر من بطولة كأس آسيا التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وستشمل البطولة 24 منتخباً وطنياً، بما في ذلك منتخب الدولة المضيفة على افتراض الحفاظ على الشكل الحالي للنهائيات، وسيتم اختيار البلد المضيف من قبل مؤتمر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اجتماعه المقبل الذي من المفترض أن يكون في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وفي حال قيام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإعطاء حق الاستضافة إلى السعودية، فإنها ستكون المرة الأولى التي تنظم الدولة الخليجية العربية المسابقة القارية في تاريخها، رغم أن البطولة انطلقت عام 1956.