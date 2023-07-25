وقع برنامج الإسكان اتفاقية شراكة مع شركة ذا ستيج، لإطلاق مجتمع سكان في مدينة الرياض، بهدف تشجيع الابتكار في القطاع، وخلق مساحة لرفع الوعي بمبادرات البرنامج ودوره الاقتصادي والاجتماعي، وبناء مواد معرفية ثرية.

كما تتضمن التعريف بالفرص التي يوفرها البرنامج والممكنات التي يقدمها للقطاع الخاص وغير الربحي، بالإضافة إلى منح الفرص للمهتمين لتقديم أفكار ومشاريع يمكنها بناء قيمة مضافة في القطاع السكني.

ووقع الاتفاقية من جانب برنامج الإسكان، الرئيس التنفيذي المهندس نوفل بن صالح السلامة، فيما مثل شركة ذا ستيج الرئيس التنفيذي محمد الموسى.

وتضمنت الاتفاقية عقد سلسلة من اللقاءات المتخصصة في الإسكان والتطوير العقاري، بمشاركة صناع القرار وأبرز المختصين وخبراء العقار والمهتمين بالقطاع من (المستفيدين، والمستثمرين، والمطورين العقاريين، والباحثين عن فرص في المجال)، لمناقشة أبرز المواضيع والتحديات في القطاع ودراسة القرارات قبل إطلاقها، وتصميم المبادرات الجديدة.

كما تضمنت الشراكة إقامة فعالية هاكاثون سكان، بمشاركة أصحاب المهارات، وذلك لتطوير المشاريع وبناء القدرات البشرية، ودعم قطاع الإسكان بأفكار ومشاريع قابلة للاستثمار، إضافة إلى تشجيع الابتكار في القطاع، ونشر المعلومات للإسهام في إثراء المحتوى في القطاع، إذ يأتي ذلك في إطار حرص برنامج الإسكان على تشجيع الابتكار والوصول لحلول مبتكرة تكون نواة مشاريع مستقبلية، وتسهيل ممارسة الأعمال في قطاع الإسكان لتحفيز القطاع الخاص ورواد الأعمال.

ويلعب برنامج الإسكان؛ دورًا حيويًا في تطوير القطاع العقاري في المملكة، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات لتشجيع البيئة الاستثمارية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين كفاءة السوق، كما يعمل البرنامج على تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن عبر توفير خيارات سكنية ملائمة لاحتياجات الأسر السعودية.