برشلونة يحصل على 1.450 مليار يورو لتجديد كامب نو

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أنه حصل على مبلغ 1.450 مليار يورو (مليار و600 مليون دولار) من مستثمرين متعددين لبدء العمل في تجديد ملعبه كامب نو.

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي في بيان له إنه لم يتم استخدام أصول النادي كضمانات، وإنه ليس هناك حاجة للحصول على قرض عقاري لأعمال التجديد في الملعب، مشيراً إلى أن 20 مستثمرا وفروا التمويل اللازم إلى جانب بعض الكيانات المالية الرئيسية المرموقة حول العالم.

تطور ملعب برشلونة عبر السنوات الماضية

وأوضح البلوغرانا أن التمويل يتألف من أقساط مختلفة يتم دفعها تدريجياً في السنوات الخمس والسبع والتسع والعشرين والأربع والعشرين بهيكل مرن وفترة سماح.

ℹ️ FC Barcelona agrees financing for Espai Barça



? All the details: https://t.co/TyUUWwhtz4 pic.twitter.com/7RdUKSU3QT — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 24, 2023

وسيبدأ النادي الكتالوني في السداد بمجرد الانتهاء من أعمال التجديد في الملعب الذي يعد من الأكبر في أوروبا، والتي من شأنها زيادة سعته من 99300 مشجع إلى 105000 مشجع.