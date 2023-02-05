بالصور، رائد الفضاء الإماراتي النيادي يستعد للرحلة إلى المحطة الدولية

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء أول صور لرائد الفضاء سلطان النيادي مع زملائه مرتدياً البدلة الرسمية ل «سبيس إكس»، والخاصة بالمهمة إلى محطة الفضاء الدولية، حيث زيّن علم الإمارات ساعده الأيسر.

ويطلق مركز محمد بن راشد للفضاء، في 26 شباط / فبراير 2023، الساعة 11:07 صباحاً بتوقيت الإمارات، أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، والتي تعد المهمة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، إلى محطة الفضاء الدولية.

ويخوض الرحلة رائد الفضاء سلطان النيادي، اختصاصي مهمة الطاقم الأساسي، في حين سيكون زميله هزاع المنصوري، اختصاصي مهمة، ضمن الطاقم الاحتياطي.

وستنطلق المهمة، التي يطلق عليها Crew – 6، على متن مركبة دراجون، التابعة لشركة سبيس إكس، من المجمع رقم 39A بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية، في ولاية فلوريدا، بالولايات المتحدة، وستحمل على متنها سلطان النيادي، اختصاصي المهمة، إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوين، قائد المهمة، ناسا، ووارين هوبيرغ، قائد المركبة، ناسا، وأندري فيدياييف، اختصاصي مهمة، روسكوزموس.

وظهر سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، اختصاصي مهمة الطاقم الأساسي ل «كرو 6» في 9 صور جديدة، مرتدياً البدلة الرسمية لمهمة «سبيس إكس كرو 6»، برفقة زملائه في الطاقم، وذلك بحسب تغريدة نشرها مركز محمد بن راشد للفضاء على “تويتر”.

وكتب المركز: «سينطلق النيادي في 26 فبراير، لخوض أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وذلك لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، كما يظهر في الصور زملاء سلطان رائد الفضاء ستيفن بوين، قائد المهمة، ناسا، ورائد الفضاء وارين هوبيرغ، قائد المركبة، ناسا، ورائد الفضاء أندري فيدياييف، اختصاصي مهمة، روسكوزموس». وفي إحدى الصور، ظهر النيادي مرتدياً البدلة الرسمية ل «سبيس إكس»، والخاصة بالمهمة، حيث زيّن علم الإمارات ساعده الأيسر، وأسفله كُتب بالإنجليزية «S.ALNEYADI»، فيما ظهر بصور أخرى فردية وهو يعبر عن فخره من خلال ابتسامة عريضة، وصور أخرى برفقة طاقم المهمة.

وتنطلق المهمة ضمن البعثة 69 إلى محطة الفضاء الدولية، والتي ستعمل على تركيب الأجزاء النهائية لـ ‘iRosa’، وهي الألواح الشمسية التي يتم تركيبها في محطة الفضاء الدولية، إضافة إلى إجراء التجارب والأبحاث العلمية.

ويضم الطاقم الاحتياطي للمهمة كل من؛ هزاع المنصوري، اختصاصي مهمة، وجاسمين موغبيلي، قائد المهمة، ناسا، وأندرياس موغنسن، قائد المركبة، وكالة الفضاء الأوروبية، وكونستانتين بوريسوف، اختصاصي مهمة، روسكوزموس.

وبمجرد وصول النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، سيكون أمامه جدول زمني مكثف من التجارب، ووقت محدد للاتصالات المباشرة، مع مختلف الجهات، والجامعات، والمدارس، حيث سيجري 13 مكالمة مباشرة، و10 اتصالات عبر الراديو، سيتم إجراؤها تباعًا، لبرنامج التواصل المجتمعي مع مؤسسة الإمارات للآداب، والذي سيتم تخصيصه على مدار الستة أشهر القادمة.