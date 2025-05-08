فريق التحرير by فريق التحرير

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أمريكي يصبح لأول مرة في التاريخ بابا للفاتيكان

روبرت بريفوست من الولايات المتحدة، ليكون أول بابا أمريكي في التاريخ

فريق التحرير by فريق التحرير

تصاعد الدخان الأبيض في إشارة إلى أن عملية التصويت على اختيار بابا جديد قد انتهت بعد أن اختار الكرادلة المنتخبون روبرت بريفوست من الولايات المتحدة، ليكون أول بابا أمريكي في التاريخ. سيُعرَف باسم البابا ليون الرابع عشر. وظهر البابا الجديد على الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس ليكون خليفةً للبابا فرنسيس، الذي توفي عن عمر ناهز 88 عاماً. وذكرت بي بي سي أن البابا الجديدذهب إلى غرفة بجوار كنيسة سيستين ليرتدي الرداء البابوي الأبيض.

كبير الكرادلة أكد القرار بعبارة “Habemus Papam” – وهي كلمة لاتينية تعني “لدينا بابا” – ويُعرّف البابا الجديد باسمه البابوي المختار مع ظهوره على شرفة كنيسة سيستين.

الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست، الذي اختار الاسم الجديد “ليون الرابع عشر” وذلك بعد ظهور الدخان الأبيض في إشارة إلى انتهاء عملية التصويت. البابا الجديد مولود في شيكاغو، وكان مساعداً مقرباً من البابا الراحل فرنسيس. ويعرف في أوساط حكومة الفاتيكان بأنه “شخصية معتدلة” قادرة على التوفيق بين وجهات النظر المتباينة.

وظهر البابا الجديد على الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس. يذكر أن البابا فرانسيس الراحل كان الأكثر ليبرالية وتعاطفا مع فئات ضعيفة في المجتمعات.

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فريق التحرير

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